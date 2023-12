2023年12月15日 13時10分 動画

プーチン大統領のディープフェイクが本物のプーチン大統領と公開質疑で対面し本人に「影武者はいるの?」と質問



2023年12月14日にロシアのウラジーミル・プーチン大統領が年末恒例の質疑応答イベントを開催しました。このイベントの中で国民からの質問として「プーチン大統領の外見や声を再現したディープフェイクがプーチン大統領に質問する映像」が映し出され、プーチン大統領が自身のディープフェイクに対して応答する一幕がありました。



Putin quizzed by apparent AI version of himself during live phone-in

https://www.cnbc.com/2023/12/14/putin-confronted-by-apparent-ai-version-of-himself-during-live-phone-in.html



Stunned Putin double-takes as he is confronted with AI deepfake of himself that asks if he uses doppelgangers... then tells it: 'You might resemble me and speak with my voice - but there's only one me' | Daily Mail Online

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12864047/Stunned-Putin-double-takes-confronted-AI-deepfake.html



プーチン大統領は例年12月頃に国民や記者からの質問に答える大規模なイベントを実施しています。当該イベントは2022年には開催されておらず、2023年12月14日に2年ぶりに開催されたため大きな注目が集まっていました。





イベントではロシアおよび諸外国の記者やロシア国民から質問が寄せられ、プーチン大統領は欧米への対抗姿勢を示したりロシア経済の回復をアピールしたりしました。そんな中、「ロシア国民からの質問」としてプーチン大統領のディープフェイクが登場する事態が発生しました。問題のシーンは以下のムービーで確認できます。



プーチン大統領のディープフェイクがプーチン大統領本人に「影武者がいるって本当?」と質問 - YouTube





会場の配置はこんな感じ。プーチン大統領は右下に映っているテーブルに座っており、左上に映っているスクリーンに質問者の映像が映し出される仕組みです。しかし、スクリーンをよく見るとプーチン大統領に似た人物の映像が映し出されていることが分かります。スクリーンに映るプーチン大統領は実はサンクトペテルブルク州立大学の学生が作成したプーチン大統領のディープフェイク映像でした。





左が本物のプーチン大統領で、右がディープフェイク版プーチン大統領。ディープフェイク版プーチン大統領はプーチン大統領に似た声で「あなたに影武者がたくさんいるというのは本当ですか?AIが私たちの生活にもたらす危険についてどう考えていますか?」と質問しました。





ディープフェイクの質問に対して、プーチン大統領は「あなたは私に似た声で話すのですね。私は私の声で話せる人は1人だけでなければならないと気付きました。その1人とは私自身です」「ところで、あなたが初めての影武者です」と述べ、ディープフェイクへの懸念を示すとともに影武者疑惑を否定しました。





会場にいた記者らは一連の応答を前にして苦笑を浮かべています。





なお、プーチン大統領は2020年にも「影武者を立てるという案が提出されたことはありますが、実行には移しませんでした」と述べて影武者の存在を否定しています。



プーチン大統領が影武者の存在を公式に否定 - GIGAZINE