人工衛星インターネット「Starlink」を未改造のスマホで使うテストを通信当局が認可、840基の衛星を運用してデータを転送

アメリカの連邦通信委員会(FCC)が2023年12月14日に、SpaceXの「セルラーStarlinkシステム」のテスト実施を許可しました。SpaceXは、この試験で840基の衛星を運用し、全米の20数カ所で未改造のスマートフォンにデータを転送する予定です。 Spacex Cell | PDF | Satellite | T Mobile Us https://www.scribd.com/document/688619591/Spacex-Cell FCC Clears SpaceX to Test Cellular Starlink on Phones | PCMag https://www.pcmag.com/news/fcc-clears-spacex-to-test-cellular-starlink-on-phones 今回、FCCがSpaceXに与えた「実験的な特別仮承認(STA)」により、同社は2024年6月14日までの180日間、地上にある未改造のT-Mobile端末にデータを転送するテストを行うことができます。実験に使用される電波帯域は、1910~1915MHzと1990~1995MHzとのこと。 FCCは当初、SpaceXによる「セルラーStarlinkシステム」の配備を部分的にしか認めておらず、SpaceXは衛星のアンテナが機能することを確認するための短いテストしか実施できない状態でした。今回の承認により、SpaceXはセルラー接続用の技術を搭載した衛星の打ち上げを開始することが可能になります。

・関連記事

コストコで買ってきた人工衛星経由インターネット「Starlink」をセットアップしてインターネットに接続してみたよレビュー - GIGAZINE



第3世代Starlinkアンテナ&ルーター登場、自動調整機能非搭載で手動調整の必要あり - GIGAZINE



コストコで購入した人工衛星経由インターネット「Starlink」のキットを別の場所に持っていったら通信できるのか?実際にやってみたレビュー - GIGAZINE



既存のスマートフォンから直接Starlinkの回線が利用可能になるサービス「Direct to Cell」のページが公式サイトに出現 - GIGAZINE



Starlinkが世界中どこでもインターネットに接続できる「Starlink Roam」を開始 - GIGAZINE

2023年12月15日 19時00分00秒 in モバイル, ネットサービス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.