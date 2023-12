DEATH STRANDINGの実写映画がコジプロとA24で共同製作決定、コジプロは「第二フェーズ」へ

DS-inspired announcement logo tee now in the shop. https://t.co/qeFJ9m0nCO pic.twitter.com/hyflF8ihjp

・関連記事

未来を背負って運ぶ小島秀夫監督最新作「Death Stranding(デス・ストランディング)」は圧倒的な没入感の映画とゲームの融合 - GIGAZINE



「DEATH STRANDING」の映画化が決定、小島監督と「アンチャーテッド」の実写ファンメイドムービー制作を指揮した監督がタッグ - GIGAZINE



「DEATH STRANDING 2」が正式発表、白髪のサムが登場するティザートレーラーも公開される - GIGAZINE



小島秀夫監督の新作ゲーム「OD」が発表される、キャストの顔が映る印象的トレーラー映像もあり - GIGAZINE



Mac向けOSの次期メジャーバージョン「macOS Sonoma」発表、小島秀夫監督が登場しデス・ストランディングのMac版も発表 - GIGAZINE



2023年12月15日 10時29分00秒 in 映画, ゲーム, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.