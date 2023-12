2023年12月15日 10時44分 メモ

自動運転車開発企業のCruiseが全従業員の24%相当を解雇



ゼネラルモーターズ(GM)傘下の自動運転車開発企業であるCruiseが、従業員の24%に当たる900人の従業員を解雇することが報じられました。コストの削減や会社の刷新に向けた計画の一環と見られています。



Cruiseでは、2023年10月にカリフォルニア州サンフランシスコで、ロボタクシーサービスの車両による人身事故が発生しました。これを受けてカリフォルニア州陸運局(DMV)はCruiseによる自動運転車の無人走行テストの許可を全面的に停止。その後、Cruiseはカリフォルニア州以外でも自動運転車の無人走行テストを一時停止することを決定しています。



Cruiseに対しては全国道路交通安全局(NHTSA)が安全性の調査に乗り出し、従業員の混乱や士気低下が懸念されていました。そんな中、2023年11月21日にCruiseのカイル・フォークトCEOが突如辞任を表明。フォークト氏の後任としてエンジニアリング担当バイスプレジデントのモー・エルシェナウィ氏が新社長兼CTOに就任しています。



Cruiseでは経営陣の抜本的な改革が行われ、2023年12月13日には、Cruiseの商業業務部門や法務部門、政策部門に携わる9人の幹部が解雇され、その中にはギル・ウェストCOOや政府業務の責任者だったデビッド・エストラーダ氏も含まれていました。



さらに、新たにCruiseの代表となったエルシェナウィ氏は2023年12月14日に、Cruiseの全従業員約3800人に向けて、約24%に当たる900人の従業員を解雇することを通知するメールを送信しました。エルシェナウィ氏は「この日がいつか来ることは分かっていました。しかし、従業員を解雇したからといってCruiseに降りかかる困難が少なくなるわけではありません」と述べています。



エルシェナウィ氏によると、今回の従業員削減の対象となったのは、現場で働いていた従業員や営業部門、他企業へ派遣されていた従業員です。また、全従業員に送信したメールの受信から1時間以内に今回の解雇の対象となるかどうかについて通知が行われたとのこと。なお、Cruiseの主要分野であるエンジニアリングに携わる従業員はほとんど解雇されなかったことが報じられています。





エルシェナウィ氏はメールの中で「今回全従業員の24%に影響を与える人員削減を行いましたが、対象となった従業員に過失があったわけではありません。Cruiseでは、まず1つの都市で優れたサービスを提供するための取り組みをよりシンプルにして、集中させることで、事業の規模拡大につなげようとしています。そのため、事業やその他の分野で従業員数を削減することになりました」との従業員削減の理由について語っています。



また、Cruiseの広報担当者は「今回の従業員削減は、自動運転車の安全性向上を目指すために、より慎重な商業化計画に焦点を当てるという当社の決定を反映しています。私たちは、解雇の対象となった従業員に対し、適切な退職金や福利厚生によるサポートを提供しています。Cruiseの発展と私たちの支援に重要な役割を果たした退職する従業員に感謝しています」と述べました。