電卓とスマホを連携して収入＆支出を管理できるイベントや物販で超役立ちそうなスマート電卓「Tohands」

小規模な商店や屋台などではレジスターを導入せずに暗算や電卓を使って会計を行うことがよくあります。しかし、暗算や電卓を用いた会計方式では収支を自動的にまとめることができません。インドで開発されたスマート電卓「 Tohands 」を使えば電卓で計算した結果をスマートフォンに自動転送して収支管理を自動化できます。 Tohands Smart Calculator For Cash Management Of Shopkeepers https://smart.tohands.in/ レジスターを導入せずに暗算や電卓で売り上げを計算すると、収支管理のために「売り上げをどこかにメモしておく」「閉店後に1日の売り上げを計算する」といいった作業が必要になります。作業簡略化のためにスマートフォン向けの会計アプリを用いたり表計算ソフトを用いる手段もありますが、それらの手法では「スマートフォンの操作に慣れてない」「物理的なキーがある電卓の方が操作がスムーズ」「表計算ソフトを使うのが難しい」といった問題が存在します。 そこで開発されたのがTohandsです。Tohandsは電卓と同様の操作で使用可能で、通常の電卓の数字ボタンや四則演算ボタンに加えて売り上げを記録する「CASH IN」ボタンと経費を記録する「CASH OUT」ボタンが追加されています。

2023年12月12日 21時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

