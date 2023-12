AppleがQualcomm脱却を目指している裏にはQualcommの驚異的な特許戦略があるとの指摘

by Nathan Rupert Appleは、Intelのスマートフォン向けモデム事業を 買収 するなどして自社製チップの生産体制に力を入れており、これにはQualcomm製チップへの依存度を下げてQualcommの特許戦略から抜け出すという狙いがあるといわれています。Appleさえ恐れるようなQualcommの驚異的なマージン率とそれを可能とする戦略について、投資家のエヴァン・ジマーマン氏が解説しました。 The Secret Behind Qualcomm's Margins? Patents https://blog.withedge.com/p/the-secret-behind-qualcomms-margins ジマーマン氏によると、Qualcommと他の企業との大きな違いは、通常は別々の部署であるライセンシング部門と製品部門を分けていない点にあるとのこと。 一般的な企業の場合、ライセンシング部門は非競争的な製品に特許をライセンスします。中でも、研究開発を通じて独自のIPを作り出すことができるArmのような一握りの企業は、特許取得を主軸としたビジネスモデルを構築しており、これによりソフトウェア企業を上回る利益率を生み出しています。

