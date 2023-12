カレー味のカップヌードルに甘辛い焼き肉のタレのような風味が加わった「カップヌードル 豚カルビ味カレー ビッグ」試食レビュー

・関連記事

具材マシマシな「カップヌードル エビまみれ」「カップヌードル カレー 謎肉まみれ」試食レビュー - GIGAZINE



まろやかな濃厚バタースープがたまらないエースコック「食べて応援! 北海道 ミルク塩バター味ラーメン/ミルクバターカレー味ラーメン」試食レビュー - GIGAZINE



「コンソメWパンチ」の再現度が高めでやみつき必至なカップ焼きそば「スーパーカップ カルビーコンソメWパンチ味焼そば」試食レビュー - GIGAZINE



甘酸っぱいプルプル食感の卵とサクサクのチキンカツがマッチするかつやの「天津飯チキンカツ」を食べてみた - GIGAZINE



黒豚エキスを効かせつつも上品なあっさりしょう油スープがつるもちワンタンに絡むエースコックの「渾身の逸品 特製中華そば 大盛り」試食レビュー - GIGAZINE

2023年12月12日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.