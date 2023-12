法廷での「間違った科学と統計」がどのように無実の人を有罪にするのか？

現代の犯罪捜査では、科学的な分析に基づく物証や専門家の意見が重視されますが、科学に対する過信は時に重大な間違いにつながることもあります。一見正しかった科学的な証言が、不当な有罪判決につながった事例について、科学雑誌のScientific Americanが特集しました。 Bad Science and Bad Statistics in the Courtroom Convict Innocent People | Scientific American https://www.scientificamerican.com/article/bad-science-and-bad-statistics-in-the-courtroom-convict-innocent-people/ アメリカのカリフォルニア大学アーバイン校やミシガン大学がまとめた (PDFファイル) 報告書 によると、2022年に免罪となった233件の事例のうち、44件が法医学的な証拠や専門家の証言が有罪の要因となっていたとのこと。 こうした問題の多くは、科学的証拠への過剰な信頼や法曹の専門知識の不足を原因としていますが、証拠を誇張したり不確実性を過小評価したりする 専門家証人 によってさらに深刻化することがあります。

2023年12月12日 20時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

