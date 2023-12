「インドのレンタルハッカー事業」を暴いたロイター通信の報道が裁判所命令で削除

Reuters Takes Down Blockbuster Hacker-for-Hire Investigation After Indian Court Order https://www.404media.co/reuters-takes-down-blockbuster-hacker-for-hire-investigation-after-indian-court-order/ 2023年11月16日にロイター通信が公開した 記事 は「インドでは企業ぐるみでハッキングを行い、政治家や国際的な経営者、著名な弁護士などからデータを盗みだした」と告発するものです。ロイター通信によると、2009年以降、インドの「Appin Software Security」という企業が、10年以上にわたってシステムへの侵入やデータのハッキングなどを他企業から請け負っているとのこと。 ロイター通信からデータ提供を受け、独自の分析を行ったサイバーセキュリティ企業のSentinelOneは、「Appin Software Securityと数多くのデータ盗難事件との関連性がほぼ証明されました。Appin Software Securityが盗み出したデータには、パキスタンや中国の政府高官の電子メールなどが含まれていただけでなく、インドの宗教的少数派のシーク教徒のコミュニティサイトに対して改ざん攻撃を実行した形跡が見つかりました。また、特定のシーク教徒のGmailアカウントに対するハッキングの形跡も発見されています」と 報告 しています。 これらの報道に対してインド・ニューデリー地方裁判所は2023年12月4日に、ロイター通信に対して記事の削除を求める命令を下しました。これを受けてロイター通信は該当記事を一時削除。記事作成時点で該当の記事のページには「編集後記」として一時的な記事の削除を行った旨を示す文章が記されています。 Editor’s note https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-hackers-appin/

2023年12月08日 12時11分00秒 in ネットサービス, Posted by log1r_ut

