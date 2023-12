映画「オッペンハイマー」の2024年日本公開が決定、クリストファー・ノーラン監督が「原爆の父」ロバート･オッペンハイマーを描く

「オッペンハイマー」は2024年公開。具体的な公開時期や公開劇場については未発表で、日本語字幕入り予告編もまだ公開されていません。 Oppenheimer | New Trailer - YouTube © Universal Pictures. All Rights Reserved.

・関連記事

ついにあのアインシュタインも登場するクリストファー・ノーラン監督作品「オッペンハイマー」予告編が公開中 - GIGAZINE



原子爆弾開発計画のリーダーの姿を描くクリストファー・ノーラン監督作品「Oppenheimer」予告編 - GIGAZINE



「原爆の父」ロバート・オッペンハイマーにまつわる8つのワイルドなエピソード - GIGAZINE



映画「バービー」のデイビッド・ヘイマンプロデューサーにインタビュー、バービー人形の物語はいかに映像化されたのか? - GIGAZINE



2023年12月07日 10時30分00秒 in 動画, 映画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.