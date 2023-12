2023年12月05日 12時30分 ハードウェア

アメリカがNVIDIAに中国向けチップの製造をやめるよう警告



アメリカのジーナ・ライモンド商務長官が中国に対する半導体輸出についての考えを問われ、NVIDIAが設計している中国向けチップの製造をやめさせたいとの考えを示しました。



AI chip export controls on China underfunded: Raimondo | Fortune

https://fortune.com/2023/12/02/ai-chip-export-controls-china-nvidia-raimondo/





U.S. issues warning to NVIDIA, urging to stop redesigning chips for China - VideoCardz.com

https://videocardz.com/newz/u-s-issues-warning-to-nvidia-urging-to-stop-redesigning-chips-for-china



US govt warns that sanctions swerving GPUs will fall under their 'control the very next day' | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/news/us-govt-warns-sanctions-swerving-gpus-will-fall-under-their-control



2022年8月、AI関連製品の作成に必要な高性能半導体の輸出にアメリカが規制を設け、中国やロシアなど一部地域への半導体輸出にライセンス要件が課されました。これにより、NVIDIAなどの半導体企業は、特定の性能を持つ半導体をライセンスなしに輸出できなくなりました。



NVIDIAやAMDに対し「中国へのAIチップの輸出規制」をアメリカ政府が命じる - GIGAZINE





NVIDIAはデータセンター向けの高性能半導体「A100」および「H100」を輸出できなくなったため、後に代替品となる半導体「A800」「H800」を発表。しかし、これらのチップも最終的には禁止の対象となりました。



2023年11月9日、NVIDIAが「H100」の改良版である新しい半導体「H20」「L20」「L2」を近日中に中国市場に投入すると報じられたことで、NVIDIAがアメリカの規制を回避しつつ巨大市場の中国を逃すまいと奮闘している様子が浮き彫りになりました。





こうしたNVIDIAをけん制するように、アメリカのライモンド商務長官は半導体企業に対して警告声明を発表。「規制された製品を再設計した新製品は直ちに追加の制限の対象となる」と述べ、中国への半導体輸出を徹底的に阻止する構えを見せました。



ライモンド氏は「規制は収益減少に直結しますので、快く思わない企業もいるでしょう。しかし、国家安全保障を守ることは、目先の収益よりも重要なのです」と指摘。さらに「今、輸出管理を行う我々には2億ドル(約300億円)の予算がありますが、中国からAIを排除するにはより多くの投資が必要でしょう」と続け、今後ますます規制を強めていく意向を強く主張しました。