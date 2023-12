天文学者が本気で「究極の太陽系」を考えるとこうなる

Build a better Solar System – PLANETPLANET https://planetplanet.net/2013/06/11/build-a-better-solar-system/ Building the ultimate Solar System – PLANETPLANET https://planetplanet.net/2014/05/13/building-the-ultimate-solar-system/ レイモンド氏はまず、「より良い太陽系を構築する」と題した投稿の中で、「太陽系は残念です」と述べています。太陽系には森と海が広がって人が住む惑星は1つしかありません。木星の衛星 エウロパ と ガニメデ には液体の水があるとされますが、何メートルもの厚さを持つ氷の下に隠されています。また、土星の衛星である タイタン には大気と湖がありますが、水ではなく液体の エタン からなっています。火星の表面には液体の水があった痕跡が確認されていますが、現在では不毛の砂漠が広がっています。 そこでレイモンド氏は、「太陽系を入れ替えて、居住可能な世界の数を最大化する」という思考実験を開始しました。その際のルールは、「太陽系に実際に存在するものを、存在する数だけ利用できる」「太陽系の軌道、惑星と小惑星の数、惑星の周りの衛星軌道を保持しなければならず、新たに軌道を引くことは禁止」の2点です。 以下は、太陽系の惑星とそれぞれの衛星をスケールに合わせて整理した画像です。

・関連記事

宇宙で生命はいかにして誕生したのか? - GIGAZINE



なぜ人類は今このタイミングに存在しているのか? - GIGAZINE



地球の微生物が別の星に移動して生き延びることは可能なのか? - GIGAZINE



広い宇宙といえども知的生命体は人類だけかもしれないとの説 - GIGAZINE



NASAの探査機が回収した小惑星「ベンヌ」のサンプルに生物に不可欠な炭素と水が豊富に含まれていたことが明らかに - GIGAZINE



宇宙戦争ではどのような戦いが繰り広げられるのか? - GIGAZINE



2023年12月04日 09時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.