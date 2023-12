X(旧Twitter)のライバルBlueskyが「高度な自動モデレーションツール」導入を発表、まとめてミュートやブロックができる「モデレーションリスト」や返信者を制限可能な「返信コントロール」も

Twitter(現X)の共同創業者であるジャック・ドーシー氏らが発案した分散型SNSプロジェクトのBlueskyが、ガイドラインに違反する投稿をいち早くモデレーションチームに通報するための「高度な自動化ツール」や、返信できるユーザーを指定できるXのような機能などのサービス拡充を発表しました。 Bluesky rolls out automated moderation tools, plus user and moderation lists | TechCrunch https://techcrunch.com/2023/12/01/bluesky-rolls-out-automated-moderation-tools-plus-user-and-moderation-lists/ Blueskyが一連の投稿で発表した主な新機能は、大きく分けて3つあります。 ◆高度な自動モデレーションツール この機能について、Blueskyは「今週、コミュニティガイドラインに違反するコンテンツをモデレーションチームに報告するための、より高度な自動ツールを導入します。今後も、ユーザーが目にする前にモデレーターが不快なコンテンツやスパムなどを確認できるよう改善を繰り返してく予定です。とはいえ、皆さんの報告は引き続きネットワークの安全維持に役立つでしょう」と 説明 しました。

2023年12月04日 19時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

