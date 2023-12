Airbnbの物件に泊まって一酸化炭素中毒で死亡するという事故が相次いでいる

民泊仲介サービスのAirbnbを通じて宿泊を行い、宿泊先で一酸化炭素中毒になり死亡するという事件が相次いで発生していることを受け、NBCのジャーナリストであるベン・ゴギン氏らが問題提起を行いました。 Airbnb's silent killer: Carbon monoxide linked to 19 deaths in 10 years https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/airbnb-carbon-monoxide-poisonings-detectors-rcna105634 NBCによると、2013年からの10年間で少なくとも19件の一酸化炭素中毒死が発生していて、民泊所有者に警報器の設置を促すことを怠った責任がAirbnbにあるとの訴訟が少なくとも3件発生しているとのことです。

2023年12月04日 07時00分00秒 in Posted by log1p_kr

