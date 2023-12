「医療」に特化したオープンソースの大規模言語モデル「Meditron」が登場

GitHub - epfLLM/meditron: Meditron is a suite of open-source medical Large Language Models (LLMs). https://github.com/epfLLM/meditron 大規模言語モデルは人間の言葉を受けて自然な言葉を出力する処理を行えるモデルで、チャットサービスの「ChatGPT」といった各種サービスに使われているほか、金融、科学など特定の分野に特化したモデルも次々に登場しています。

・関連記事

3年間で17人の医師が見つけられなかった少年の痛みの原因をChatGPTが特定することに成功 - GIGAZINE



Googleの医療用AIチャットボットがすでに医療機関でテストされている - GIGAZINE



Googleが大規模言語モデル「PaLM 2」を発表、すでに25のGoogleサービスに導入済み - GIGAZINE



Googleが最新の大規模言語モデル「PaLM 2」や生成AIを用いたGoogle Workspaceの新機能を「Google I/O 2023」で発表予定 - GIGAZINE





2023年12月03日 08時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.