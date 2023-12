偽造HDMIケーブル製造者を警察が強制捜査、1日で約4億円分を押収

・関連記事

一見普通のUSBケーブルなのにキーボードで打ち込んだ内容をすべてWi-Fi経由で外部に送信してしまう「O.MGケーブル」が登場 - GIGAZINE



Apple公式iPhone用HDMIアダプターに見せかけて位置情報や閲覧データを要求しスパム広告を表示する悪質な模倣品が見つかる - GIGAZINE



仮想通貨のマイニングに使った中古グラボを新品だと偽って販売していたグループが逮捕される - GIGAZINE





2023年12月01日 11時32分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.