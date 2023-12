時間帯通行規制がかけられた区間をどうしても通りたかったので必要書類をまとめて「通行禁止道路通行許可申請」の手続きをして通れるようにしてみた

・関連記事

引っ越し後の住所変更で便利な「転居届」をオンラインで申込できる「e転居」の使い方 - GIGAZINE



事前届出なしでもオンラインで確定申告を行えるようになった「e-Tax」を実際に利用してみた - GIGAZINE



ギネスブック認定されている世界一急な坂道の写真やムービー - GIGAZINE



空飛ぶ車のプロトタイプが連邦航空局から耐空証明書を取得 - GIGAZINE



自分は警察官と親しい人間だということを示す「優遇カード」がもたらす問題とは? - GIGAZINE





2023年12月01日 08時00分00秒 in レビュー, 乗り物, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.