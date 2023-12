Appleシリコン「M1 Pro」が一部のソフトで「M3 Pro」の性能を上回ったことが報告される

2023年10月31日の Appleの新製品発表イベント では、 Appleシリコン の次世代チップ「M3」「M3 Pro」「M3 Max」の3つが 発表 されました。Appleはこれらのチップについて、前世代のチップからパフォーマンスが大きく向上したことをアピールしていましたが、一部のソフトウェアでは、2021年に発表された「 M1 Pro 」でのパフォーマンスをM3 Proが下回っていることが報告されています。 Apple M1 Pro beats M3 Pro with Ableton, Logic and Pro Tools! - gearnews.com https://www.gearnews.com/apple-m1-pro-beats-m3-pro-with-ableton-logic-and-pro-tools/

・関連記事

Macをプロ向けの高性能端末に進化させる次世代Apple Silicon「M1 Pro&M1 Max」発表 - GIGAZINE



Appleの3nmチップ「M3 Pro」は前世代モデルよりメモリ帯域幅が25%低くなっている - GIGAZINE



Appleシリコン「M3 Pro」のベンチマーク結果が明らかに、CPUのマルチコアパフォーマンスが前世代のM2 Maxと変わらないという指摘 - GIGAZINE



Apple M3シリーズのCPUコアはM1からどう変わったのか? - GIGAZINE



Appleが「M3 MacBook Pro」の8GBのユニファイドメモリは16GBの他製品RAMと同等であると主張 - GIGAZINE

2023年12月01日 10時42分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, 動画, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.