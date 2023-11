Stable Diffusionを開発するStability AIが投資家からの圧力を受けて身売りを検討中という報道

Report: Stability AI Positioning Itself for Acquisition https://www.pymnts.com/acquisitions/2023/report-stability-ai-positioning-itself-for-acquisition/

画像生成AIのStable Diffusionを開発するイギリスのAIスタートアップ・Stability AIが、財務状況を巡って投資家からの圧力が増す中で売却を検討していると報じられています。 Stability AI Explores Sale as Investor Urges CEO to Resign - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-29/stability-ai-has-explored-sale-as-investor-urges-ceo-to-resign

・関連記事

680億円分以上になる株式を2万円以下でだまし取られたとしてStable Diffusion開発元のStability AIを共同創業者が訴える - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」開発元のCEOは大嘘つきと批判する報道に本人が猛反論するブログを公開 - GIGAZINE



テキストや画像から動画を生成するAI「Stable Video Diffusion」をStability AIが公開へ - GIGAZINE



テキストで指定した音楽を自動で生成するAI「Stable Audio」が登場 - GIGAZINE

2023年11月30日 23時00分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.