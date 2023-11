2023年11月30日 06時00分 メモ

マッチングアプリでデート相手をレストランへ誘導しレストランの収益増加を狙うという悪質な手法がまん延する



マッチングアプリを使ったデートは2023年時点では珍しいことではありませんが、デート以外の目的、例えば詐欺やその他の犯罪に他人を巻き込むためにマッチングアプリが使われることがあります。TikTokerのNosyさんはマッチングアプリで一風変わった悪質な手法が頻発していることを報告し、注意喚起を行いました。



Restaurants Are Using Tinder Profiles to Lure Diners In

https://www.dailydot.com/news/restaurants-use-tinder/



Nosyさんが話を聞いた女性によると、女性はやりとりしていた相手の男性からデートに誘われ、「このレストランに行きたい」と言われたとのこと。女性はレストランを訪れましたが、デート相手はそこにおらず、居場所を尋ねるメッセージを送っても返事をくれなかったといいます。女性は仕方がないので一人で食事をして帰ったそうですが、その後同じレストランを訪れたという別の女性が自分と同じ経験をしていることを知ったそうです。



これは「フード・ディギング」として知られる詐欺手法で、人々をレストランまで釣り出すため、人々の愛とロマンスを食い物にします。





Nosyさんは色んな人がこの詐欺の被害に遭ったことを確認していて、共通するのは「相手が偽のプロフィールを使っていた」「特定の場所でデートしたいと言ってきた」といったものだと話しています。



今回女性が訪れたレストランの関係者が悪事を働いていたのかどうかはわかっていません。ただ、レストランがマッチングアプリを通じて人々をおびき出すという事例は過去にあったそうで、Nosyさんは「デリーのレストランがマッチングアプリを使って男性をおびき出した」というニュースを共有しました。





Nosyさんは「フード・ディギングはインド、特にデリーで繰り返し起こっている現象です。レストランが色んなマッチングアプリを使って人々を釣り出しているのです。正気の沙汰じゃありません」と非難しました。インターネット掲示板のRedditにも同様の被害が報告されていて、一人で食事して高額な代金を払う羽目になった人々が悲哀のコメントを残しています。