インターネット上の最新情報を収集して最近の話題に対応できる大規模言語モデル「pplx-7b-online」＆「pplx-70b-online」が公開されたので性能を確かめてみた

・関連記事

ChatGPTを超えるという大規模言語モデル「OpenChat」をローカルで動作させて実力を確かめてみた - GIGAZINE



チャット形式でプログラミングが可能なローカルで動作するオープンソースなAIツール「Open Interpreter」を使ってみた - GIGAZINE



さまざまなチャットAIを簡単にローカル環境で動かせるアプリ「Ollama」の公式Dockerイメージが登場 - GIGAZINE



オープンソースで商用利用可能な大規模言語モデル「Llama 2」がReplicateに登場したのでAPI経由で使ってみた - GIGAZINE



2023年11月30日 20時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.