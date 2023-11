2023年11月30日 21時00分 メモ

自動車ブランド信頼性ランキング2023年版公開、1位はレクサス



自動車ブランドの信頼性についての年間ランキングが発表されました。1位はトヨタの高級車ブランド・レクサス、2位はトヨタで、10位までにアジアの自動車ブランドが7つ食い込んでいます。



Who Makes the Most Reliable New Cars? - Consumer Reports

https://www.consumerreports.org/cars/car-reliability-owner-satisfaction/who-makes-the-most-reliable-cars-a7824554938/





ブランド信頼性ランキングは、非営利組織Consumers Unionの発行する月刊誌Consumer Reportsに掲載されたもの。Consuper Reportsでは、過去12ヶ月間に車両に発生した問題について会員から33万件以上のデータを収集し、あらゆる情報をもとにブランドの主要モデルの信頼性の評価を行いました。2023年のランキングでは、ハイブリッドカーやプラグインハイブリッド(PHEV)カーが増加していることを受けて、「電気モーター」「EV/ハイブリッドバッテリー」「EV充電」の3つが新たに問題が起きうる領域に追加されています。



30位までのランキングは以下の通り。



1位:レクサス(トヨタの高級車ブランド)/79点

2位:トヨタ/76点

3位:ミニ(BMWの小型車ブランド)/71点

4位:アキュラ(ホンダの高級車ブランド)/70点

5位:ホンダ/70点

6位:スバル/69点

7位:マツダ/67点

8位:ポルシェ/66点

9位:BMW/64点

10位:起亜/61点

11位:ヒョンデ/56点

12位:ビュイック(GMの中級車ブランド)/55点

13位:Infiniti(日産の高級車ブランド)/53点

14位:テスラ/48点

15位:ラム(ステランティス N.V.のトラックブランド)/46点

16位:キャデラック(GMの高級車ブランド)/45点

17位:日産/45点

18位:Genesis(ヒョンデの高級車ブランド)/44点

19位:アウディ(フォルクスワーゲンの高級車ブランド)/43点

20位:シボレー(GMのグローバルブランド)/43点

21位:ダッジ(ステランティス N.V.の乗用車ブランド)/42点

22位:フォード/40点

23位:リンカーン(フォードの高級車ブランド)/38点

24位:GMC(GMのトラックブランド)/36点

25位:ボルボ/28点

26位:ジープ(ステランティス N.V.のSUVブランド)/26点

27位:フォルクスワーゲン/26点

28位:Rivian/24点

29位:メルセデスベンツ/23点

30位:クライスラー(ステランティス N.V.の乗用車ブランド)/18点



トータルで強かったのはアジア圏の自動車ブランドで上位10位のうち7つを占め、そのスコア平均は63点でした。





苦戦が見られるのはアメリカの自動車ブランドで、スコア平均は39点でした。ただ、個別のモデルではフォードのEdgeやMaverick、ビュイックのEncore GX、キャデラックのXT5、シボレーのEquinox、GMCのTerrain、リンカーンのCorsair、テスラのモデル3などが高いスコアを獲得しています。



Cousumer Reportsの自動車テスト担当シニアディレクターであるジェイク・フィッシャー氏によると、セダンは消費者からの人気を失っているもののクラスとしての信頼性は高く、スコア平均は57でした。このほかのクラス別スコアはSUVが50、ミニバンが45、ピックアップトラックが41となりました。



また、ハイブリッド、EV、PHEVの3車種を従来の化石燃料車と比較した場合、ハイブリッドは問題が26%少なく好評でしたが、EVは問題が79%増、PHEVは146%増でした。トヨタのRAV4 Primeや起亜のSportage Hybridが高いスコアを稼いだ一方で、アウディのQ5やクライスラーのPacifica Hybridは、他のPHEVと比較してもスコアが低く、特にPacifica Hybridは調査対象の中で最も低い14点でした。