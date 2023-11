2023年11月30日 11時08分 ハードウェア

AppleがArmに支払うライセンス料はチップ1枚あたり30セント未満で激安の最安値

by iphonedigital



Appleが自社デバイスに搭載しているSoCはArmベースで設計・開発されています。そのため、AppleはiPhoneやMacにSoCを搭載するためにArm側にライセンス料を支払っていますが、そのロイヤリティが1チップあたり30セント(約45円)を下回ると報じられています。



AppleはiPhoneのAシリーズやMacのMシリーズでArmアーキテクチャを採用しており、自社デバイスの開発をほぼArmに依存しているといっても過言ではありません。しかし、ArmがAppleから得ている収益は年間収益の5%に満たないとのこと。



The Informationによると、Appleは年間数億台販売しているiPhone・iPad・Mac・Apple Watchに搭載しているチップのライセンス料として、デバイス1台当たり30セント未満を支払っているとのこと。通常、Armは販売されたチップの販売価格のおよそ1~2%をライセンス料として定めています。例えば、Qualcommはスマートフォン向けチップの平均価格は約40ドル(約6000円)なので、契約によって左右されるものの、ライセンス料は約40~80セント(約60~120円)となります。



AppleのiPhone 15 Proに搭載されているA17 Proチップは130ドル(約1万9000円)と報じられています。ライセンス料がもしこの1~2%であれば1.3ドル~2.6ドル(約190円~380円)になりますが、実際に支払われているライセンス料は30セントということで、AppleがArmに支払うライセンス料が破格に安いことがわかります。





The Informationは「1台当たり30セント未満というAppleのライセンス料は、Armの顧客の中でも最も安い設定です。その結果、ArmがAppleから得ている収益は年間収益の5%未満にとどまっており、これは上位2顧客であるQualcommとMediatekのおよそ半分に相当します」と述べています。



Armの親会社であるソフトバンクが2016年にArmを買収した際に、ソフトバンクの孫正義CEOはAppleとの契約を見直してライセンス料の増額を強制しようとしたそうですが、失敗したとThe Informationは伝えています。





The Informationによると、孫CEOがAppleのティム・クックCEOに電話し、Armのライセンス料を引き上げると伝えたとのこと。しかし、ライセンス契約が2028年まで続いていたため、Armがライセンス料の引き上げを実行することはできなかったそうです。そして、2023年9月にArmは、Appleとの間で「2040年以降も続く長期契約」を締結したと発表しました。



なお、AppleはArmと異例の長期契約を締結しているものの、ライセンスフリーのアーキテクチャであるRISC-Vの専門家をエンジニアとして募集していることもあり、The InformationはAppleがいつまでもArmアーキテクチャに依存するつもりはないだろうとみています。