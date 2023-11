iPhone上でAIが恋人になってくれるアプリ「Dolores」開発者がアプリの開発経緯と教訓を語る

・関連記事

音声会話が可能で笑顔も見せるバーチャルな「俺の嫁」をChatGPTやStable Diffusionで構築して最終的に安楽死させるに至るまで - GIGAZINE



月に160万円超を稼ぐAIモデル「Aitana(アイタナ)」が登場、著名人からデートの誘いも受ける人気モデル - GIGAZINE



MetaがLlama 2を基盤にしたチャットボットAI「Meta AI」を発表、スマホ・Quest 3・スマートサングラスからアクセスできて画像生成も可能 - GIGAZINE



チャットAIが彼女になって音声付きメッセージや自撮りを送ってくれる「GirlfriendGPT」 - GIGAZINE



GPT-4に女性インフルエンサーを学習させて作った「1分1ドルで彼女になってくれるAI」が1週間で約1000万円を稼ぎ出す - GIGAZINE

2023年11月29日 21時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.