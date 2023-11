「従来機の2倍のパワー」と銘打たれたMicrosoftのハイエンドノートPC「Surface Laptop Studio 2」をベンチマーク計測して他機種とパワーを比較してみた

スコアを、同時期に発表・発売されたMicrosoftのラップトップPC「Surface Laptop Go 3」「Surface Go 4」と、前モデルであるSurface Laptop Studio(2022年3月発売)と比較するとこんな感じ。総合スコアでSurface Laptop Studioの倍以上の数値を出しています。

Intel Iris Xeの場合はVulkanのGPUベンチマークが22321でした。Surface Laptop Go 3は15485、Surface Go 4は4469。

OpenCLのGPUベンチマークスコアは87486。Surface Laptop Go 3が11809、Surface Go 4では3845と計測されていたのと比較して、かなり高いパワーが備わっていると分かります。

2023年11月28日 09時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1e_dh

