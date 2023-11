2023年11月28日 19時00分 ソフトウェア

iOS 17の新機能「NameDrop」が危険だという警察の警戒に「考えすぎ」の声



iOS 17には、コンテンツ共有サービス「AirDrop」を使って連絡先を簡単に交換できる新機能「NameDrop」が搭載されています。この機能について複数の警察署が懸念を示す投稿を行い、複数のニュースサイトが危険性を否定する事態となっています。



Police warn parents of iPhone security concerns over NameDrop feature – NBC Bay Area

https://www.nbcbayarea.com/news/national-international/police-warn-parents-of-new-iphone-feature-after-ios-17-update-should-you-be-concerned/3381987/





ミシガン州オークランドの保安官事務所は、「iPhone所有者で最新アップデートを完了した人は『NameDrop』という機能がデフォルトでオンになるよう設定されています」「多くの人は自分の端末の設定を確認せず、自分のスマホがどのように動作するかを認識していません。しかしこの機能はデフォルトでオンです」とNameDropを強く警戒する投稿を行いました。





同様の投稿はコネチカット州ウォータータウンの警察署、オハイオ州ミドルタウンの警察署も行っています。







「NameDrop」はiOS 17.1以降を搭載したiPhoneか、watchOS 10.1以降を搭載したApple Watch Ultra、Apple Watch Series 7以降、第2世代Apple Watch SEで利用可能な機能で、端末同士を近づけるとメールと電話番号が記載された連絡先カードを共有・交換できるというもの。





相手からカードが送られてくると「受信のみ」か「共有」かが選べ、連絡先を交換したくない場合はiPhoneをロックするか遠ざければOKです。



しかし、警察はデフォルトでNameDropが「オン」になっているため、初めてNameDropを使うユーザーや子ども、高齢者が誤って連絡先を共有してしまうことを懸念しています。



この心配に対して、大手紙・The Washington Postは「NameDropは安全です」というタイトルの記事を公開し、警告はひどく誇張された内容になっていると指摘しています。記事中で、デジタルセキュリティ専門家のチェスター・ウィスニーウスキ氏の「(警告は)ヒステリーでナンセンス」と述べました。



NameDrop is safe. Why you shouldn’t worry about new iOS17 feature - The Washington Post

https://www.washingtonpost.com/technology/2023/11/27/namedrop-iphone-ios17-safety/



Apple情報サイトのApple Mustも、NameDropによる連絡先交換はお互いの同意が必要なため、懸念するような事態は起きないと述べています。



No, NameDrop really isn’t a child protection threat, stop it

https://www.applemust.com/no-namedrop-really-isnt-a-child-protection-nightmare-so-stop-saying-so/



警察がこれほど懸念するのは、過去にAirDropで不適切な写真を一方的に送りつける「AirDrop爆撃」が行われたことがあるためと考えられます。しかし、AirDropはWi-FiとBluetoothがオンになっていれば約10m以内の相手に送信可能でしたが、NameDropの場合は端末同士の距離が数cmになければいけないので、同様の事態は発生しません。



なお、それでも気になるという人は「設定」の「一般」メニュー内にある「AirDrop」の項目で「デバイス同士を近づける」をオフにすればNameDropが無効化されます。