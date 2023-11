日本やアメリカなど18カ国がAIの安全開発ガイドラインを共同発表

現地時間2023年11月27日に、アメリカや日本を含む18カ国がAI開発に関するガイドライン「 セキュアなAIシステム開発のためのガイドライン(Guidelines for secure AI system development) 」を共同発表しました。ガイドラインでは、AIの開発や運用保守においてユーザーのプライバシーを保護することやドキュメントを適切に管理することなどが求められています。 Guidelines for secure AI system development - NCSC.GOV.UK https://www.ncsc.gov.uk/collection/guidelines-secure-ai-system-development

2023年11月28日 14時36分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

