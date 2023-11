2023年11月27日 12時00分 ネットサービス

「Instagramが年齢制限を無視する13歳未満のユーザーを黙認しデータを収集していた」として33州の司法長官がMetaを訴える



InstagramやFacebookでは、13歳未満のユーザーによるアカウント作成が利用規約によって禁止されています。しかし、カリフォルニア州やコロラド州など33州の司法長官がMetaに対して提起した訴訟では、Metaが13歳未満のユーザーのアカウントをほとんど無効にしなかっただけでなく、保護者の同意なしにユーザーのデータを収集し続けたことが指摘されています。



IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA

(PDFファイル)https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.419868/gov.uscourts.cand.419868.73.2.pdf





At Meta, Millions of Underage Users Were an ‘Open Secret,’ States Say - The New York Times

https://www.nytimes.com/2023/11/25/technology/instagram-meta-children-privacy.html



Meta Failed to Disable Underage Users' Instagram Accounts, Lawsuit Alleges | PCMag

https://www.pcmag.com/news/meta-failed-to-disable-underage-users-instagram-accounts-lawsuit-alleges



Unsealed complaint says Meta 'coveted' under-13s and deceives the public about age enforcement

https://www.engadget.com/unsealed-complaint-says-meta-coveted-under-13s-and-deceives-the-public-about-age-enforcement-231034682.html



カリフォルニア州やコロラド州など33州の司法長官がカリフォルニア州北部地区連邦裁判所に提出した訴状では、「Metaは何百万人ものInstagramユーザーが13歳未満であることを理解しながら、公然の秘密として扱っており、日常的な文章化やデータの分析などが行われています。またMetaはこれらのデータを一般に公開しないように、熱心にデータを保護しています」と主張しています。



Instagramでは、13歳未満のユーザーが作成したとみられるアカウントを報告するフォームが作成されており、Metaは「このフォームから報告された13歳未満の児童のアカウントはただちに削除されます」と規定しています。





しかし、原告側によると、Metaは2019年から2023年にかけて、13歳未満のユーザーが作成したInstagramアカウントに関する報告を110万件以上受けたにもかかわらず、アカウントを削除したのはほんの一部とのこと。また、親の許可なしにメールアドレスや電話番号などの個人情報を日常的に収集し続けていたことが指摘されています。



原告側はMetaの行為について子どものオンライン上のデータを保護者の管理下に置くことを定めた「児童オンラインプライバシー保護法(COPPA)」に日常的に違反していると追及。COPPAに違反していることが認められた場合、Metaには個々の違反ごとに最大5万120ドル(約750万円)もの罰金が科せられるとのこと。





この件を報じたThe New York Timesに対してMetaは「今回の訴訟は、選択的な引用と恣意(しい)的に選別された文章を用いることで、私たちの仕事を誤解しているようです」「Metaは、13歳未満のユーザーが作成したとみられるアカウントが特定された場合、アカウントの削除などの十分な措置を講じています」と反論しています。