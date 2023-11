2023年11月27日 16時00分 ゲーム

TikTokを運営するByteDanceがゲーム事業から撤退するという報道



TikTokを運営するByteDanceは、同社のゲームブランド「Nuverse(朝夕光年)」を廃止し、主力事業であるゲーム事業から撤退する予定であると報じられました。ByteDanceは具体的には認めていませんが、ゲーム事業の再編を決定したことは認めています。



ByteDance says to restructure Nuverse in retreat from gaming business | Reuters

https://www.reuters.com/technology/bytedance-wind-down-gaming-brand-nuverse-full-retreat-gaming-sources-2023-11-27/





ByteDance Fires Hundreds, Slashes Games Arm in Major Retreat - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-27/bytedance-is-said-to-shut-main-gaming-arm-in-business-retreat







Nuverseは2019年にByteDanceが立ち上げたゲーム部門で、ライバル企業であるテンセントに対抗するためのブランドとみられています。2021年にByteDanceが事業について広範な構造改革を行った際に、Nuverseは6つの事業部門の1つとして正式に位置づけられました。また、同年にはC4Gamesなどの外部スタジオを買収しています。





しかし、Nuverseは「MARVEL SNAP」がカルト的な人気を得たものの商業的なヒットを得られず、「アース:リバイバル」「Crystal of Atlan」などのゲームもテンセントの牙城を崩すには至りませんでした。



関係者らによると、ByteDanceはすでに数百人を解雇し、2021年に40億ドル(約6000億円)で買収したゲーム会社・Shanghai Moonton Technologyの売却も検討しているとのこと。2022年にはTikTokなどのショートムービーや電子商取引などの中核事業に重点を移し、社内ゲームスタジオを閉鎖して開発職を削減。2023年11月にはVR(仮想現実)部門であるPicoも従業員のほぼ4分の1が削減されています。





ByteDanceの広報担当者は「私たちは定期的に自社事業を見直し、長期的な戦略的成長分野を中心に調整を行っています。最近の見直しを受けて、私たちはゲーム事業のリストラを行うという難しい決断を下しました」と述べ、ゲーム事業の見直しを行うことを明らかにしました。



なお、ByteDanceはゲーム事業の見直しによってTikTokなどの他事業に影響はないとしています。