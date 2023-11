Lenovoが「ASUS製ノートPCが特許を侵害している」と主張して損害賠償と販売停止をASUSに要求

by Open Grid Scheduler / Grid Engine 大手PCメーカーの Lenovo が、台湾のPCメーカーである ASUS のノートPCが特許を侵害しているとして、販売停止と損害賠償を求めてアメリカ・カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に提訴しました。 Lenovo Asserts Patent Portfolio: Files patent infringement action against ASUS with United States International Trade Commission - Lenovo StoryHub https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/lenovo-asserts-patent-portfolio/

・関連記事

2023年第2四半期のPC出荷台数は前年同期比で13%減、需要が低下したことで供給過剰となりメーカーは在庫を抱えている - GIGAZINE



世界のPC出荷台数は前年比15%減の7430万台に、Appleのみ40%増 - GIGAZINE



Lenovoが携帯型ゲーミングPC「Lenovo Legion Go」を発表、コントローラー取外し可能&FPS向けのジョイスティック操作は画期的だがバッテリー性能優先で携帯性はやや犠牲に - GIGAZINE



ASUSが「電源ケーブルを一切排したGeForce RTX 4070」を2023年秋から生産予定 - GIGAZINE

2023年11月24日 11時17分00秒 in ハードウェア, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.