F1が走路外走行(トラックリミット)の検出をコンピュータービジョンとAIに任せる方針



モータースポーツを統括する国際自動車連盟(FIA)が、2023年11月24日から26日にかけて開催されるF1第23戦アブダビGPで、コンピュータービジョンとAIを走路外走行(トラックリミット)の検出に導入する方針を明らかにしました。



1秒単位を争うレースの中でドライバーたちは限界ギリギリのラインを攻め、時には車両の4輪すべてが白線外に完全に出てしまう走路外走行になってしまうことがあります。





2023年7月に開催されたF1第10戦オーストリアGPでは、20人のドライバーのうち「走路外走行をしなかった」のがわずか2人で、走路外走行の可能性を指摘された件数は実に1200件以上に上りました。FIAによると走路外走行かどうかをチェックする人員は4人で、83件が違反と認められたものの、すべての違反の可能性を検証するには至らなかったとのこと。



これについては参加チームから、レース中に指摘があればドライバーに指示を送って改善可能だったと不満の声が上がり、FIAも改善策を講じると述べていました。実際、第18戦のカタールGPからはチェック人員が8名に増員されました。



しかし、それでも人間のみで解決するのは困難な問題だということで、第23戦アブダビGPでは、コンピュータービジョンとAIによって走路外走行の検出を行うことが明らかになりました。



FIAは「AIに判定を任せるわけではない」と述べ、人間がジャッジする以前にふるいにかける作業、つまり「明らかに走路外走行ではないものの除外」の部分を担当すると説明しています。



FIAはAIシステムの導入により、手動審査の件数を1レースあたり50件前後に減らしたい考えです。