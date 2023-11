2023年11月23日 21時00分 ゲーム

Steamで「非常に好評」以上の評価を受けたエンジニアリング関連ゲーム145選



プレイヤーレビュー機能が導入されているゲーム配信サイトのSteamでは、プレイヤーからのレビューによってゲームの評価ステータスが決定されます。その中でも、好評率が85%以上のゲームは「非常に好評」という評価が下されます。エンジニアのロジャー・トゥアン氏が、「非常に好評」の評価を受けたエンジニアリングゲームについてまとめています。



GitHub - arcataroger/awesome-engineering-games: A curated list of engineering-related video games rated Very Positive or higher on Steam

https://github.com/arcataroger/awesome-engineering-games



◆Techtonica

異世界の惑星の地底を舞台にした一人称視点の工場建設ゲームです。日本語対応済みで、資源の収集や新技術の研究などを行い、工場を発展させていくことが目的です。





◆Desynced: Autonomous Colony Simulator

ユニットの動作をカスタマイズできることが特徴のオートメーションゲームで、日本語対応済み。未知の惑星で生き残るためにカスタマイズ可能なボットを活用して基地の発展を行います。





◆ラーニング ファクトリー

火星にある廃工場をリノベーションしてネコのために尽くすゲームが「ラーニング ファクトリー」です。日本語への対応済みで、機械学習に対応しており、収集したデータを分析することで工場の拡大や生産をより効率化することが可能です。





◆Factory Town

ベルトコンベアや列車、パイプ、飛行船などを用いて3Dで構築された地形上に工場を建設、発展させて自動化や効率化を行います。日本語への対応済みです。





◆Dyson Sphere Program

銀河系規模での大規模な工場を建設することが可能なゲームで、資源を集め、生産ラインの効率化などを行うことで、巨大な工場を建てることができます。なお、日本語はサポートされていません。





◆Satisfactory

探検や銭湯の要素を合わせ持つオープンワールドの一人称視点の工場建設ゲームです。未知の惑星を探索し、理想の生産拠点を作り出すことが目的です。日本語へのサポートも行われています。





◆Space Engineers

宇宙や惑星でのエンジニアリング、建設、探検、生存をテーマにしたサンドボックスゲームで、プレイヤーは宇宙船、宇宙ステーションなどの前哨基地を建設して資源を回収することが目的です。なお、日本語のサポートは行われていません。





◆Mindustry

リソース管理が特徴的なタワーディフェンス系のゲームで、日本語対応済みです。





◆Factorio

資源を集めつつ工場施設を建設し、襲い来る敵と戦う人気ゲームが「Factorio」で、最初期からMODのサポートが行われています。日本語への対応も完了しています。





◆shapez

日本語へ対応済みの、幾何学形状の部品を製造し、次第に複雑になっていく形に対応しながら合成の自動化を目指すゲームです。





◆MOLEK-SYNTEZ

分子合成装置をプログラムすることで、ベンゼンやアセトンなどの工業薬品を、さまざまな薬理効果のある低分子に次々に変換していくことが目的のゲームです。なお、日本語への対応は行われていません。





◆Opus Magnum

機械を設計して、さまざまなポーションや武器、毒などを作成することが目標です。日本語のサポートも行われています。





◆Infinifactory

エイリアンによって支配された世界でさまざまな機械や部品を組み立てていくサンドボックス型3Dパズルゲームです。記事作成時点で日本語はサポートされていません。





◆SpaceChem

指定された原材料から化学製品に変換するための工場を建設することが目標のパズルゲームで、生産ノルマやさまざまな脅威との戦いが特徴的です。日本語の対応も行われています。





◆The Last Starship

銀河系での冒険を行うために宇宙船を作成します。その際に船体や各種センサー、武器などを選び、取り付けてリソースを管理することが目的です。なお、日本語のサポートは行われていません。





◆Mars First Logistics

オープンワールド型の物理シミュレーションゲームで、火星で走行するためのローバーを組み立て、荷物を火星のあちこちに届けることが目的です。記事作成時点で日本語のサポートは実装されていません。





◆Juno: New Origins

視覚的に構築できるプログラミング言語を駆使して、ロケットや飛行機、自動車などを動かすことが可能なゲームで、自分だけの惑星を開拓することも可能です。このゲームも英語のみの対応です。





◆Brick Rigs

別のプレイヤーが作成した作品や自分で作成した乗り物などを操作して楽しむサンドボックスゲームが「Brick Rigs」です。ダイナミックな破壊表現に優れているとのこと。日本語への対応は行われていません。





◆NEBULOUS: Fleet Command

宇宙艦隊を編成、指揮して3D空間での移動指示などを行い、敵艦隊を追い詰めることが目的の大規模なタクティカルゲームです。なお、日本語のサポートは未実装です。





◆RoboCo

日本語への対応済みのロボット設計・構築サンドボックスゲームが「RoboCo」です。プレイヤーは膨大な種類のパーツを組み合わせることで、思い思いのマシンを作り上げることが可能です。





◆HighFleet

探検や経営、外交、戦闘などの要素が含まれたアクション戦略ゲームが「HighFleet」です。記事作成時点で日本語のサポートは行われていません。





◆Sprocket

戦車の機動性や火力、装甲のバランスなどをカスタマイズして、ストーリーを進めつつテストや戦闘を行うことが目的です。日本語のサポートは未実装です。





◆Main Assembly

自動車や飛行機、UFOなどあらゆる形や大きさのロボットを作成してレースなどを楽しむことが目的のサンドボックスゲームです。日本語への対応も行われています。





◆Stormworks: Build and Rescue

自由にパーツを組み合わせて電車や飛行機、船などを作成してロールプレイングなどを楽しむことが可能なサンドボックス型ゲームが「Stormworks」です。なお、日本語のサポートは実装されていません。





◆From the Depths

思い思いの戦艦や航空機などの兵器を作成し、大規模な戦闘を繰り広げることが可能です。なお、日本語はサポートされていません。





◆Besiege

大砲や爆弾などを搭載したさまざまな兵器を作成して、敵のとりでなどを破壊することが目的のビルディングゲームです。日本語への対応も行われています。





◆Trailmakers

さまざまな乗り物を作成して楽しむクリエイティビティなサンドボックスゲームが「Trailmakers」です。なお、日本語も使用することが可能です。





◆TerraTech

クラフトや戦闘などを通してアイテムの発見を行うオープンワールド形式のサンドボックスゲームです。日本語対応済み。





◆Airships: Conquer the Skies

さまざまなモジュールを搭載した飛空挺を作成して、相手国との戦闘を行い領土の拡大を目指すゲームです。日本語も対応しています。





◆Scrap Mechanic

さまざまなマシンを作り上げ、襲い来る敵との戦闘を繰り広げるマルチプレイヤー・サバイバル・サンドボックスゲームです。日本語への対応も行われています。





◆SimplePlanes

飛行機や自動車、船などの乗り物を作り上げ、自由に操作できるサンドボックスゲームが「SimplePlanes」です。なお、日本語はサポートされていません。





◆Terra Nil

枯れ果てた土地を開発してバランスの取れた生態系に変容させる環境戦略ゲームです。日本語への対応も行われています。





◆Captain of Industry

土地を開拓して原料の採掘、食料の栽培、工場の建設などを行い工業都市を発達させていくゲームが「Captain of Industry」です。日本語もサポートされています。





◆Workers & Resources: Soviet Republic

ソビエト共和国をモデルとする国家を舞台に都市開発を行い、貧しい国から裕福な工業超大国に成長させることが目的です。日本語も対応しています。





◆Tropico 6

プレイヤーは独裁者としてある島国を治め、国家開発を行って行きます。国家の方針はプレイヤーのプレイ次第で決定するとのこと。日本語はフル対応しています。





◆Tropico 4

「Tropico 6」と同じく、プレイヤーが独裁者として国家の経営を行います。日本語のサポートは対応していません。





◆Cities: Skylines

交通網から電力、水道に至るまでプレイヤーが都市開発に関するあらゆる方策を定めることが可能なシミュレーションゲームで、公式での日本語サポートは実装されていません。





◆Anno 1800

産業革命の時代を舞台とした都市作りシミュレーションゲームです。日本語も一部対応しています。





◆Timberborn

プレイヤーはビーバーとなって、人類が滅亡した後の世界で町作りを行っていくことが目的です。日本語にも対応しています。





◆Kingdoms Reborn

住宅や科学技術をアップグレードさせながら、小さな村を大都市へと発展させていくことが目的です。日本語対応済みです。





◆Anno 1404 - History Edition

中世を舞台に小さな村から大規模な都市へと開発を行うストラテジーゲームが「Anno 1404」です。なお、公式での日本語サポートは未実装です。





◆Foundation

建物だけでなくモニュメントなども建設可能な、従来の都市開発ゲームよりも資源管理に重点を置いたゲームが「Foundation」です。日本語にも対応しています。





◆InfraSpace

近未来の都市を舞台に都市開発を行うゲームが「InfraSpace」です。日本語にも対応しています。





◆Surviving Mars

火星を舞台にさまざまなコロニーを建設して人間が住める星への開発を進めていくシミュレーションゲームです。日本語のサポートは未実装です。





◆ジュラシック・ワールド・エボリューション2

人気映画「ジュラシック・ワールド」シリーズを舞台に、恐竜が生息する思い思いのパークを作り上げ、経営していくゲームです。日本語には吹き替え音声も含め、フル対応しています。





◆ジュラシック・ワールド・エボリューション

ティラノサウルスなどの恐竜が生息するテーマパーク「ジュラシック・ワールド」を経営するシミュレーションゲームの第一作です。日本語にも対応しています。





◆RollerCoaster Tycoon® 3: Complete Edition

ジェットコースターや観覧車など、さまざまなアトラクションを建造し、テーマパーク経営を楽しむゲームが「RollerCoaster Tycoon 3」です。なお、日本語はサポートされていません。





◆Parkitect

最大8人までのオンライン協力プレイに対応したテーマパーク経営ビジネスシミュレーションゲームが「Parkitect」です。日本語への対応は行われていません。





◆NIMBY Rails

さまざまな鉄道路線を運営しながら、渋滞などが起こらないように調整を行うシミュレーションゲームです。英語のみの対応で、日本語は対応していません。





◆Rail Route

世界中に実在する都市をモデルとして、鉄道網の設計や建設、自動化などを進めて鉄道ネットワークの拡大を行うことが目的です。日本語も一部対応済み。





◆Train Valley 2

効率良く線路などを配置して、大規模で複雑な鉄道ネットワークを構築していくゲームです。日本語も対応済みです。





◆Transport Fever 2

線路や道路、港、空港などを建設して陸・海・空の輸送ルートを確立し、都市を発展させていくゲームが「Transport Fever 2」です。日本語にも対応しています。





◆Transport Fever

「Transport Fever」シリーズの1作目で、プレイヤーは新興の輸送王として、輸送サービスを必要とする国との貿易を行います。日本語はサポートされていません。





◆Railway Empire

西部開拓時代のアメリカを舞台に、プレイヤーは鉄道会社の経営者となり、都市と都市の間に線路を敷いて交通網を作り上げることが目的です。日本語もフル対応しています。





◆Train Valley

日本やアメリカ、ヨーロッパを舞台に、鉄道網を構築し、交通の流れを管理して事故を防ぐことが目的です。日本語も対応済みです。





◆OpenTTD

1995年にクリス・ソイヤー氏が制作した「トランスポートタイクーン」をオープンソース化して拡張したゲームで、道路や鉄道網などを開発して利益を生み出すゲームです。日本語にも対応しています。





◆STATIONflow

地下鉄の駅を建設し、訪れる人の流れを管理してより洗練された駅に成長させるゲームです。日本語の対応も行われています。





◆Overcrowd: A Commute 'Em Up

地下鉄の駅を起点として、地下空間に広がる店を経営したり、さまざまな問題に対処したりするストラテジーゲームです。日本語にはフル対応しています。





◆Station to Station

ボクセルアートチックな世界で、線路や駅をつなげて列車を走らせ、地域を活性化させていくことが目的です。日本語にも対応しています。





◆RAILGRADE

地球外の植民地で鉄道網を開発し、資源の輸送や産業の発展を行う経営シミュレーターです。日本語も対応済みです。





◆Railbound

線路を曲げ伸ばしすることでパズルを完成させるストラテジーゲーム「Railbound」は日本語にも対応しています。





◆Mini Motorways

成長を続ける都市の道路を開発して、道路のスムーズな管理とさらなる都市の発展を進めるゲームです。日本語もサポートしています。





◆Unrailed!

他プレイヤーと協力して、進み続ける電車の線路を建設し続け、脱線を防ぐことが目的。日本語サポートも行われています。





◆Cosmic Express

宇宙のコロニーに線路を引くパズルゲームが「Cosmic Express」です。英語のみの対応で、日本語は非対応です。





◆Turmoil

19世紀のオイルラッシュを舞台に、石油採掘のためのドリルを地下に張り巡らせ、掘削を行う資源管理型のゲームです。日本語を含め、14言語に対応しています。





◆Mini Metro

地下鉄網を広げ、新しい駅を開設しつつ効率的な路線を目指していくストラテジーゲームです。日本語も対応しています。





◆Stranded: Alien Dawn

別の惑星で疫病や異常気象、エイリアンの襲来などから身を守るサバイバルシミュレーションゲームが「Stranded: Alien Dawn」です。日本語にも対応しています。





◆Farthest Frontier

狩りや釣り、農場の建設を行いつつ小さな村を大規模な都市へと発展させていくゲームが「Farthest Frontier」。日本語を含む全14言語をサポートしています。





◆Dwarf Fortress

新天地に移住したドワーフたちの一団をまとめ、要塞都市の開発を行いつつ、ドワーフの生活を管理していく都市建設シミュレーションゲームです。日本語のサポートは非対応。





◆Against the Storm

人間やビーバー、リザード、キツネ、妖精を率いて荒野を開拓し、都市を再構築するシティビルダーです。日本語も対応済みです。





◆Going Medieval

中世を舞台に、外敵の襲撃から村人を守るための要塞を建設するサバイバルシミュレーションゲーム。日本語を含め全11言語をサポートしています。





◆Space Haven

宇宙に建造したコロニーを大きく発展させ、宇宙探索や戦闘などを行うシミュレーションゲームが「Space Haven」です。日本語対応済み。





◆They Are Billions

終末の大災害によって破壊された惑星を舞台に、生き残った人類を守るためのコロニーを建設するゲームです。日本語にも対応しています。





◆Oxygen Not Included

酸素や栄養が不足した小惑星の地下に移住した人類を適切に管理し、繁栄させることが目的です。日本語のサポートはありません。





◆RimWorld

コロニーを発展させつつ他コロニーとの外交や戦争などをおこなう人気シミュレーションゲームです。日本語対応済み。





◆Frostpunk

地球上に最後に残った街の指導者として、市民とそのインフラを管理することが目的です。日本語にも対応しています。





◆Kingdoms and Castles

小さな集落を発展させ、大規模な城が存在する巨大な都市を構築するゲームです。日本語も対応しています。





◆rymdkapsel

別の銀河を探索できるような宇宙ステーションを開発するストラテジーゲームです。英語のみの対応で日本語は非対応です。





◆Cataclysm: Dark Days Ahead

ターン制で進むローグライクゲームで、都市を発展させながら襲い来る外敵との戦闘を行っていきます。日本語もサポートされています。





◆サブノーティカ:ビロウゼロ

架空の惑星4546Bを舞台に、拠点やさまざまなツールを作成して生き残るオープンワールドサバイバルゲームです。日本語も対応しています。





◆Breathedge

相棒のニワトリとともに、さまざまなツールのクラフトや操作などを行うゲームが「Breathedge」。日本語対応済み。





◆Valheim

ヴァイキング文化が広がる世界で戦闘や建設などを行うサバイバルクラフトゲームです。オンラインマルチプレイにも対応しており、日本語もサポートされています。





◆Empyrion - Galactic Survival

宇宙を飛行し惑星や陸上で活動するオープンワールド形式のサンドボックスゲーム。なお、日本語はサポートされていません。





◆サブノーティカ

未知の惑星でクラフトや探検などを行うサバイバルクラフトの1作目です。日本語も対応済み。





◆Stationeers

電気や農業、重力、大気などを含めたあらゆる要素を管理しつつ、宇宙ステーションの建設を行うことが目的です。日本語にも一部対応しています。





◆ASTRONEER

近未来の宇宙が舞台で、過酷な環境で資源を集めることが目的のゲームです。日本語にも対応しています。





◆Project Zomboid

襲い来るゾンビから身を守りつつ、クラフトや農業などを行って奮闘することが目的の高難易度ゾンビサバイバルゲーム。日本語対応済みです。





◆7 Days to Die

FPSやサバイバルホラー、タワーディフェンスなどの要素を組み合わせた人気ゾンビサバイバルゲームです。日本語のサポートも行われています。





◆Poly Bridgeシリーズ

「Poly Bridge 3」や「Poly Bridge 2」「Poly Bridge」は、さまざまな道に橋を架けて、車を対岸に渡らせることが目的のパズルゲームです。どの作品も日本語対応済み。





◆Bridge Constructor Portal

さまざまな素材を駆使して自動車が通れる橋を架けるシミュレーションゲーム「Bridge Constructor」と人気ゲーム「Portal」がコラボしたパズルゲームです。日本語も対応しています。





◆Bridge Constructor Medieval

通常の「Birdge Constructor」は現代が舞台であるのに対し、Bridge Constructor Medievalは中世が舞台になっています。日本語サポートも導入されています。





◆World of Goo

奇妙な生物たちを組織して、ゴールを目指すパズルゲームが「World of Goo」です。日本語も対応しています。





◆World of Contraptions

数多くの種類のブロックを組み合わせて車などを形成し、パズルを解き明かすゲームです。日本語には非対応です。





◆Ultimate Chicken Horse

トラップを設置して相手の妨害をしつつ、いち早くゴールを目指すまでの時間を競うパーティーゲームが「Ultimate Chicken Horse」。日本語を含む全15言語に対応しています。





◆Crazy Machines 3

物理演算を活用して指定されたパズルを解き明かすことが目的です。日本語にも対応済みです。





◆Contraption Maker

さまざまなパーツや生き物を使って100種類以上のパズルをクリアするサンドボックスゲームです。日本語には非対応。





◆ComPressure

パイプやさまざまな部品を駆使して複雑な計算ユニットを構築することが目的です。日本語にも対応しています。





◆Baba Is You

接触可能なブロックを押して、ゲームのルールを書き換えつつクリアを目指すパズルゲームが「Baba Is You」です。日本語にも一部対応しています。





◆while True: learn()

複雑なパズルを解いてネコ語翻訳システムを開発することが目的のシミュレーションゲームです。日本語を含む全18言語に対応しています。





◆NITE Team 4 - Military Hacking Division

ある国で繰り広げられるサイバー戦争を舞台に、軍事的なハッキングを行うシミュレーションゲームです。なお、日本語はサポートされていません。





◆EXAPUNKS

プレイヤーはハッカーとして、銀行や大学、テレビ局などのハッキングを行い、データを盗むことが目的のゲームです。対応言語は英語のみで、日本語は対応していません。





◆7 Billion Humans

コマンドやプログラミングを駆使してキャラクターを操作し、クリアを目指すパズルゲームです。日本語を含む全13言語対応です。





◆Human Resource Machine

同じくプログラミングを行い、キャラクターの操作を行うゲームです。日本語にも対応しています。





◆Silicon Zeroes

架空のスタートアップを舞台にパズルを完成させ、ハードウェアの製造を行うことが目的です。日本語は非対応。





◆Grey Hack

ゲーム上のPCでハッキングなどを行うシミュレーションゲームです。対応言語は英語とスペイン語のみ。





◆TIS-100

複雑なプログラミングを行い、パズルを解き明かす高難易度ゲームです。日本語はサポートされていません。





◆The Witness

一筆書きでパズルをクリアしたり、さまざまな謎解きを行うパズルゲームです。日本語にも対応しています。





◆Screeps: World

他のプレイヤーと協力してJavaScriptを記述し、ユニットのAIをコントロールし続けるゲームが「Screeps: World」です。日本語のサポートはありません。





◆Hacknet

プレイヤーはハッカーとなって、ハッキングを実体験することが可能。日本語にもフル対応しています。





◆Mu Complex

ハッカーとしてある企業の秘密を解き明かす謎解きゲームです。日本語はサポートされていません。





◆Uplink

プレイヤーはハッカーとして、ライバル企業のコンピューターシステムに侵入したり、研究データを盗んだりすることが目的のシミュレーションゲームです。日本語は対応していません。





◆Autonauts

ボットをプログラミングして、都市の拡大を目指すシミュレーションゲーム。日本語にも対応しています。





◆Bitburner

JavaScriptでコードを記述してゲームプレイを自動化させたり、ミニゲームをプレイしたり、パズルを解いたりといったさまざまな遊び方が楽しめるゲームです。日本語の対応はありません。





◆Electrician Simulator

プレイヤーは電気技師として、コショウした電化製品などの修理やコンセントの取り付け、電気の配線などを行います。公式で日本語もサポートしています。





◆Turing Complete

パズルでCPUの構造を学ぶことができる教育向けゲームです。日本語のサポートはありません。





◆SHENZHEN I/O

ハードウェアの組み立てやコードを記述してソフトウェアを構築し、回路を完成させる高難易度パズルゲームです。英語または中国語のみの対応で、日本語は対応していません。





◆Void Crew

最大4人で遊べるアクションゲームで、宇宙船の操縦や戦闘などを行うことが目的です。日本語は非対応。





◆Barotrauma

潜水艦の操作を行いつつ、モンスターと戦ったり、アイテムをクラフトしたりといったミッションをクリアするゲームです。日本語にも対応しています。





◆PULSAR: Lost Colony

他のプレイヤーと連携して宇宙船を操り、さまざまな銀河を探索しつつ、待ち受ける危機を乗り越えていきます。日本語は非対応です。





◆Carrier Command 2

航空母艦を指令しつつ、AIや他のプレイヤーと戦闘を繰り広げるリアルタイムストラテジーゲーム。日本語にも対応しています。





◆Star Trek™: Bridge Crew

4人のプレイヤーからなるチームを組織して、宇宙空間を協力して旅をするVR専用ゲームです。日本語は非対応です。





◆Artemis Spaceship Bridge Simulator

宇宙船を他のプレイヤーと協力して操縦するマルチプレイヤー専用シミュレーションゲーム。なお、日本語には非対応。





◆FTL: Faster Than Light

迫り来るエイリアンから自身や宇宙船を守りながら戦うローグライクゲームです。日本語を含む全10言語に対応しています。





◆ΔV:土星の環

土星の環を舞台に、宇宙船を操作しつつ鉱業を行うシミュレーションゲームです。日本語は非対応です。





◆Children of a Dead Earth

宇宙船を設計して艦隊を指揮し、宇宙戦争において勝利を目指すことが目的です。日本語には非対応です。





◆Kerbal Space Program

プレイヤーは宇宙開発プログラムの責任者として、有人探査などが可能なロケットの開発といった任務を請け負います。日本語も対応しています。





◆Instruments of Destruction

高度な物理演算をベースに、さまざまな車両で建物を破壊するミッションを行うサンドボックス型ゲームです。なお、日本語は非対応。





◆Construction Simulator

実在メーカーのショベルカーやブルドーザーなどを用いてさまざまな建設を行いつつ建設業界で成り上がることが目的です。日本語にも対応済みです。





◆Teardown

爆発物や乗り物などを用いて壁を壊しつつ強盗を行うシミュレーションゲームです。日本語にも対応しています。





◆SimRail - The Railway Simulator

新幹線や蒸気機関車など、さまざまな電車の運転を行うことができるシミュレーターです。日本語は非対応。





◆SnowRunner

雪道や山道などのオフロードを走行しつつミッションをクリアしていくシミュレーションゲーム。日本語にも対応しています。





◆MudRunner

ぬかるみにタイヤを取られながらも車を進めてミッションをクリアするシミュレーションゲームです。日本語のサポートはありません。





◆Garry's Mod

目的のない人気サンドボックスゲームで、無数のオブジェクトを駆使して建築を行ったり、MODを導入して楽しんだりすることが可能です。なお、公式での日本語サポートはありません。





◆Citizen Sleeper

過酷な環境の宇宙ステーションで生き残るためのストーリー重視型RPGで、日本語は非対応です。





◆Else Heart.Break()

プログラミングを学びつつ、ゲーム内で発生する諸問題を解決できるゲームです。日本語は非対応。





◆Airport CEO

プレイヤーは空港のCEOとして、予算や資源に気を付けつつ滑走路や誘導路、空港内のレストラン、ショップなどのインフラを構築していくシミュレーションゲームです。なお、日本語サポートはありません。





◆PC Building Simulator

実在するPCパーツメーカーのパーツを使って、ゲーム内で理想の自作PCを組み立てることが可能です。日本語でのサポートも行われています。





◆Car Mechanic Simulator 2021

ゲーム内で購入した中古車に対してさまざまな改造やアップグレードを施し、理想の自動車などを作り出すことができるシミュレーションゲームです。日本語を含む全17言語がサポートされています。