2023年11月22日 15時00分 ネットサービス

Spotifyは手数料を「無料」にする密約をGoogleと結んでいたことがEpic対Google訴訟で判明、「Spotifyは人気だから特別」とGoogle



Googleが2022年に導入した「User Choice Billing」では、ユーザーがアプリの独自支払いシステムを利用すると手数料が4%削減されて11%になります。しかし、GoogleがSpotifyと交わした「秘密の契約」により、ユーザーがSpotifyの独自支払いシステムを選んだ場合の手数料が0%になっていたことが、Epic Games対Googleの訴訟での証言により明らかになりました。



A secret Google deal let Spotify completely bypass Android’s app store fees - The Verge

https://www.theverge.com/2023/11/20/23969690/google-spotify-android-billing-commission-secret-deal





Google reportedly struck a special with Spotify that let it skip Play Store fees

https://www.engadget.com/spotify-reportedly-struck-a-special-deal-with-google-that-let-it-skip-play-store-fees-224646377.html





IT系ニュースサイトのThe Vergeによると、Googleのグローバル・パートナーシップ責任者のドン・ハリソン氏は法廷で、ユーザーがSpotifyの独自支払いシステムを通じてサブスクリプション料金を支払うことを選択した場合、Spotifyの手数料は0%になることを認めたとのこと。ユーザーがGoogleを選択した場合の手数料は4%で、Googleが一般的なアプリに課す手数料の15%よりも大幅に低い水準です。



GoogleはSpotifyとの契約を隠したがっており、Googleは裁判中に「もっと寛大な料金を望むアプリ開発者との交渉に損害が出る」として、User Choice Billing契約内容の一部を非開示とするよう要求していました。





Googleは、Spotifyの「前例のない人気」が破格の措置を正当化すると説明しています。証言台でハリソン氏は、「音楽を聴くことは、スマートフォンの主な用途の1つですので、SpotifyがGoogle Playサービスとコア・サービス全体で適切に機能しなければ、人々はAndroidスマートフォンを買わないでしょう」と述べました。



ハリソン氏はまた、両社が契約の一環として「成功基金」というファンドに5000万ドル(約74億円)ずつ拠出することで合意していたとも証言しました。



Googleの広報担当者であるダン・ジャクソン氏は、The Vergeへの声明でハリソン氏の証言内容を認め、「AndroidとGoogle Playに直接投資する少数の開発者は、広範なパートナーシップの一環として、サービス料が異なってくることがあります。これらの重要な投資パートナーシップは、すべてのユーザーのためのエクスペリエンスを継続的に改善することにより、AndroidとGoogle Playにより多くのユーザーをもたらし、すべての開発者のための新しい機会を創出するでしょう」とコメントしました。





Spotifyは、アプリストアの手数料が高すぎるとしてAppleと対立しており、2023年7月にはApp Store経由での支払いの受付を停止していました。また、手数料をめぐってGoogleやAppleを相手に法廷闘争をしかけたEpic Gamesとも連合を結成して歩調を合わせていましたが、今回のEpic Games対Google訴訟によりSpotifyはGoogle Playストアの手数料を免除されていたことが判明しました。



この点についてThe Vergeは「Epic Gamesが法廷闘争を続けている傍らで、どうやらSpotifyはGoogleとの争いから抜け出すことができる、より安易ではるかに安価な方法を見つけたようです」と述べました。



この件を話題にしたソーシャルニュースサイト・Hacker Newsのスレッドには、「Spotifyは収益の80%を権利者に支払わなければならないため、Appleに15%も手数料を払っていたらビジネスとして成立しません」との書き込みや、それに対して「支払い手数料は権利所有者への支払い前に差し引かれ、権利所有者には総収益ではなく純収益に基づいて支払われます」と指摘するコメントなどが寄せられていました。