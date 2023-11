不正行為を報告したソフトウェアエンジニアの75％は報復を受けていることが調査で判明

75% of Software Engineers Faced Retaliation Last Time They Reported Wrongdoing - Engprax https://www.engprax.com/post/75-of-software-engineers-faced-retaliation-last-time-they-report-wrongdoing ジュネード・アリ 博士の調べによると、調査対象となったソフトウェアエンジニア280名のうち53%は「職場で不正が行われている疑いがある」と回答しました。 この場合の「不正」は、職業上の基準に反するものから過失、贈収賄、詐欺、環境被害、差別を含む法的義務違反、またこうした不正行為の意図的な 隠蔽 など幅広いものを指しています。 「不正を報告した」という人は116名いて、このうち75%は何らかの形で報復を受けたと回答しました。

イギリスのソフトウェアエンジニアを対象とした調査により、職場での不正行為を報告した人の75%が何らかの形で報復を受けていることが明らかになりました。 The Dark Side of Software Development (PDFファイル) https://engprax.s3.eu-west-2.amazonaws.com/The+Dark+Side+of+Software+Development.pdf

