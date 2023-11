2023年11月20日 17時00分 ゲーム

モバイルゲーム史上最速で「Monopoly Go」が7か月で10億ドル以上の収益を達成



サウジアラビアのeスポーツ関連企業・Savvy Games傘下のゲーム会社であるScopelyが、同社が開発したモバイルゲーム「Monopoly Go」が市場最速の「リリースから7カ月」で10億ドル(約1500億円)の収益を達成したと報じられています。



Monopoly Go changes the game with a record-breaking $1 billion in seven months | Pocket Gamer.biz | PGbiz

https://www.pocketgamer.biz/news/82871/monopoly-go-changes-the-game-with-a-record-breaking-1-billion-in-seven-months/





Scopely's Monopoly Go rolls past $1B in revenue | VentureBeat

https://venturebeat.com/games/scopelys-monopoly-go-rolls-past-1b-in-revenue/



Scopelyは2011年に設立されたアメリカのゲーム会社で、Savvy Gamesに49億ドル(約7300億円)で2023年4月に買収されており同年同月にMonopoly GoのiOS版とAndroid版を120カ国向けにリリースしました。





Monopoly Goはアメリカ生まれのボードゲーム「モノポリー」をベースにしたゲームです。本家モノポリーは街や鉄道を購入し、物件を建築したり他プレイヤーと交渉したりしながら街の独占を狙うゲームですが、Monopoly Goはひたすらサイコロを振ってお金を稼ぎながら街にモニュメントを建てていくというゲームで、1人プレイに特化したゲームシステムになっています。



MONOPOLY GO! Trailer Japan - YouTube





Monopoly Goは基本無料のアプリで、ゲーム内通貨やサイコロを購入するマイクロトランザクション制になっています。残数制限のあるサイコロを回して街を発展しても、他プレイヤーから攻撃を受けると建物が解体されてしまうため、その建て直しにゲーム内通貨や新たなサイコロが必要になるというわけです。



Scopelyによれば、Monopoly Goは記事作成時点ですでに1億回以上ダウンロードされているとのこと。また、プレイヤーがGoマスを通過した回数は400億回以上、フレンドから招待を送られた人は1億5000万人以上、ゲームがクリアされた回数は20億回近く、そしてプレイヤーが刑務所に入った回数はおよそ60億回になるそうです。





Scopelyは、Monopoly Goが月に約2億ドル(約300億円)以上の収益を上げており、リリースされてから7カ月で収益が10億ドルに達したのは、モバイルゲーム史上最速だと報告しています。



モノポリーを販売するハズブロのクリス・コックスCEOは「Monopoly Goの成功は、プレイヤーを魅了し続けて前例のない方法でファンを繋ぎ続けるモノポリーブランドの力を浮き彫りにしました。Scopelyはハズブロと提携して非常に楽しく魅力的なゲームを開発し、競争の激しいモバイルゲーム市場で記録を打ち立てました」とコメントしました。



◆フォーラム開設中

本記事に関連するフォーラムをGIGAZINE公式Discordサーバーに設置しました。誰でも自由に書き込めるので、どしどしコメントしてください!Discordアカウントを持っていない場合は、アカウント作成手順解説記事を参考にアカウントを作成してみてください!



• Discord | "「Monopoly Go」プレイしたことある?面白かった?" | GIGAZINE(ギガジン)

https://discord.com/channels/1037961069903216680/1176083397400068096