「Microsoft Surface Laptop Go 3」のバッテリー稼働時間や温度・ファン音などを計測してみた

「Surface Laptop Go 3」はメモリが8GB/16GBの二択、ストレージが128GB/256GBの二択で、メモリ8GB・ストレージ128GBのモデルが税込11万9680円、メモリ8GB・ストレージ256GBのモデルが税込14万1680円、メモリ16GB・ストレージ256GBのモデルが税込17万2480円となっています。 Surface Laptop Go 3 を構成する https://www.microsoft.com/ja-jp/store/configure/Surface-Laptop-Go-3/8p0wwgj6c6l2

MicrosoftのモバイルPC「Surface Laptop Go 3」について、 外観のチェック 、 ベンチマーク に続いては、モバイルするにあたって重要なバッテリーの持ちはどれぐらいなのか、使用していてどれぐらいの温度になるのか、排熱のためのファン音はどれぐらいになるのかなどを確認していきます。 Surface Laptop Go 3を購入(12.4 インチ、タッチスクリーン、i5、Windowsを見る) - Microsoft Store https://www.microsoft.com/ja-jp/d/surface-laptop-go-3/8p0wwgj6c6l2 Surface Laptop Go 3のバッテリー容量は公称41Wh、最小40Wh。Microsoftは、Wi-Fiに接続した状態で、画面の明るさを150nitsにし、自動明るさ調整とAdaptive Colorを無効にした以外は既定値状態の端末で「複数のタブを開いて、8つの人気WebサイトにアクセスするWebブラウジングテスト」「Microsoft Word、PowerPoint、Excel、OneNote、Outlookを使用した生産性テスト」「アプリがアイドル状態での一定時間のデバイス使用」の3つを組み合わせてバッテリーの完全放電を行い、バッテリー稼働時間を「最大15時間」と表現しています。

2023年11月20日 09時44分00秒 in レビュー, ハードウェア, 動画, Posted by logc_nt

