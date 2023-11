大学の食堂の混雑率をスマホのBluetoothでカウントする試み

スマートフォン、スマートウォッチ、ヘッドホンなど、世の中にはBluetooth規格を利用して通信する端末であふれかえっています。こうした端末の信号を検出し、混雑率を測ろうとする試みがウィリアム&メアリー大学のマシュー・エスポジート氏により行われました。 Building an occupancy sensor with a $5 ESP32 and a serverless DB https://matthew.science/posts/occupancy/ ウィリアム&メアリー大学はもともと利用者監視サービスのBluefoxと提携し、Bluetoothを利用した混雑状況監視システムを公開していました。その監視方法とは、BluetoothをオンにしているスマートフォンのMACアドレスをカウントするというシンプルなもの。しかし、大学がBluefoxとの契約を打ち切ったため、利用者の監視ができなくなってしまいました。

2023年11月19日 08時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1p_kr

