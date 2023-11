ChatGPTの開発元OpenAIの暫定CEOに就任したミラ・ムラティとは何者なのか？

ChatGPTの開発元として知られるAI開発企業のOpenAIが、突如 サム・アルトマンCEOの退任を発表 しました。これに伴い、同社の暫定CEOにはこれまで ミラ・ムラティ 氏が就任したのですが、同氏の経歴を海外メディアのMashableがまとめています。 Who is OpenAI's new interim CEO Mira Murati? | Mashable https://mashable.com/article/who-is-mira-murati-openai-ceo

2023年11月18日 11時55分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

