2023年11月16日 12時30分 ハードウェア

Googleの2段階認証用物理キー「Titan セキュリティ キー」に「パスキー」対応バージョンが登場、パスワード入力すら不要に



Googleは生体認証やPINコード(暗証番号)だけで安全にアカウントへサインインするための仕組み「パスキー」の導入を進めています。パスキーを使えばサインイン時にパスワードを入力する必要がなく、場合によってはスマートフォンのロックを解除するだけでサインインすることが可能になります。そんなパスキーを採用した新しいバージョンの「Titan セキュリティ キー」をGoogleが発表しました。



A new Titan Security Key is available in the Google Store

https://blog.google/technology/safety-security/titan-security-key-google-store/





「Titan セキュリティ キー」は2段階認証に用いる物理キーで、USB Type-AとUSB Type-Cに対応したタイプがあり、IDとパスワードを入力したあと端末に接続して認証を行います。



Googleが新たに発表した「新しいTitan セキュリティ キー」は、本体内にパスキーを250個保存可能。ID入力後、パスワードを入力しなくても、キーを接続したあとに独自設定のPINコードを入力すればサインインが可能です。





新しいTitan セキュリティ キーの登場により、既存のTitan セキュリティ キーの販売は取りやめとなりました。新しいTitan セキュリティ キーの価格は、USB Type-A版が税込4000円、USB Type-C版が税込4500円です。日本向けの製品ページも用意されており、「購入」ボタンも押せるようになっています。





しかし、「購入」を押しても購入ページではなく、ウェイトリストに登録するためのページに誘導され、ただちに購入することはできない状態でした。





Googleは「パスワードのリスクを排除する最善の方法は、パスワードを完全になくすことだと考えています。そのため、私たちはパスキーの開発に協力し、今年初めにすべてのGoogleアカウントでパスキーをサポートすることを発表しました。パスキーは、パスワードなしでアカウントにログインする、よりシンプルで安全な方法です」と説明しました。