2023年11月15日 11時43分 ネットサービス

Google PlayをデフォルトにしてもらうためGoogleはSamsungに4年間で1兆2000億円を支払っていたとEpic Gamesが指摘



Googleのアプリ配信プラットフォーム「Google Play」が独占禁止法に違反しているとEpic Gamesが訴えている裁判において、Samsung端末でのシェアを維持するためにGoogleがSamsungに大金を支払っていたことが指摘されました。



Google Paid Samsung $8 Billion to Make Search, Play Store Default on Mobile - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-14/for-google-play-dominating-the-android-world-was-existential



Google paid $8 billion to make its apps default on Samsung phones | The Hill

https://thehill.com/policy/technology/4309219-google-paid-8-billion-to-make-its-apps-default-on-samsung-phones/



Epic Gamesによると、Googleは端末の初期設定状態の検索エンジン、音声アシスタント、アプリストアの地位を得るために「Samsungに4年間で80億ドル(約1兆2000億円)支払う」という内容で合意したとのこと。





この主張に対し、Googleのパートナーシップ担当副社長であるジェームズ・コロトゥロス氏は「Google Playをプリインストールしてもらうため、GoogleはSamsungとアプリストアの収益を分け合うことになった」と証言しました。



コロトゥロス氏の証言によると、Google Playの収益の半分以上はSamsung端末からのものだといい、両社の協議は「ユーザーがAndroid端末からiPhoneに乗り換えるのを防ぐこと」が目的だったとのこと。コロトゥロス氏は「こうした合意は競争の名の下に行われた合法的な努力である」と主張しています。





この裁判においてEpic Gamesの弁護士は、Google PlayがSamsungのアプリストア「Galaxy Store」に対抗できるように資金を投入する構想の存在を指摘。弁護士によると、GoogleはSamsungに4年間で2億ドル(約300億円)を支払い、Galaxy StoreをプリインストールではなくGoogle Playストア内で利用できるようにし、Samsungが独自の支払いシステムや課金システムを提供しないようにすることを提案したとのこと。



しかし、この提案は破棄され、後に「Samsungに4年間で80億ドルを支払う」という現在の契約が結ばれたそうです。





Epic Gamesは、GoogleがAndroidアプリを違法に独占し、Google Play経由で支払われたアプリ内購入に対して15%~30%の手数料を取っている現状を問題視しています。



一方、Googleの弁護士は「Appleなどの企業との競争に直面しているため、Googleは独占企業にはなり得ない」と反論。もしGoogle系列のアプリストアが端末にプリインストールされていなければ、人々はiPhoneに乗り換えるだろうと意見しました。



ただ、Epic Gamesの弁護士は、他のAndroidメーカーが独自のアプリストアや決済システムを立ち上げ始めたことをGoogleが危惧している模様を示す内部メールを証拠として提出。別の証拠では、GoogleがSamsung以外のメーカーにGoogle Playの収益の一部を提供し、Google Playの独占権を確保するという計画が示されています。これらの証拠から、Googleは単にiPhoneへの乗り換えを防いでいただけではなく、他のAndroid用アプリストアの台頭も防いでいたのではないかと指摘されています。