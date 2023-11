SanDiskのSSDで発生したデータ消失は設計と構造上の欠陥によるものとデータ復旧業者が指摘

SanDisk Extreme Pro Failures Result From Design and Manufacturing Flaws, Says Data Recovery Firm | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/news/sandisk-extreme-pro-failures-are-due-to-design-flaw 問題となっているのは、SanDiskのポータブルSSD「Extreme Pro」と「Extreme Pro V2」でデータが突然消えたり、SSDそのものが使用不可能になったりすることです。報告を受けたSanDiskは、4TBモデルで問題が発生していることを認め、ファームウェアアップデートの配信を約束しました。ただし、2TBモデルと3TBモデルでも同様の問題が発生していますが、こちらは黙殺された形になっていました。 SanDiskのSSDで「データが突然消える」などの症状が報告される - GIGAZINE

2023年11月14日 12時00分00秒 in ハードウェア, Posted by logc_nt

