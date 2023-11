TikTok上で流れる動画のほとんどが広告であるという指摘

TikTok上に存在する動画の中には広告やアフェリエイトコンテンツがどれくらい紛れ込んでいるのかを調査したレポートが公開されました。これによると、コンテンツの30%程度が広告であり、「広告が表示される頻度はネットワークテレビと同じ程度です」と指摘しています。 1,000 TikToks experiment confirms the app is mostly ads | Mashable https://mashable.com/article/tiktok-experiment-confirms-mostly-ads-affiliate-content

・関連記事

TikTokが「安全性についてユーザーを誤解させ中毒性のあるアプリ設計で子どもに害を与えた」とユタ州から訴えられる - GIGAZINE



TikTok親会社を解雇された元幹部が「中国共産党がデータにアクセスするためのバックドアがTikTokに仕込まれていた」と主張 - GIGAZINE



TikTokの使用禁止をニューヨーク市が決定、全職員に対し30日以内にアプリを削除するよう要求 - GIGAZINE



TikTokがAmazonなどの外部オンライン通販サイトへのリンクを禁止する計画だと報じられる、TikTok独自の販売サービスを使わせるため - GIGAZINE



「TikTokが拡大するほど動画クリエイターは収益が少なくなる」という落とし穴がある - GIGAZINE



2023年11月12日 19時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ネットサービス, 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.