2023年11月12日

「カゲロウ」はなんと頭の中まで卵がぎっしり、専門家が語るたった5分の寿命で繁殖するカゲロウの驚くべき戦略とは?

by Martyn Fletcher



生き物の中には、1万年以上もの歳月を生きる動物がいる一方で、ごく短い間に一生を終える生き物もいます。寿命が短い動物の代表格であるカゲロウの中には、羽化してから寿命を迎えるまでのわずか数分間で可能な限り繁殖するための驚くべき生態を備えているものがいると、専門家が話しました。



Which animal has the shortest life span? | Live Science

https://www.livescience.com/animals/which-animal-has-the-shortest-life-span



科学系ニュースサイト・Live Scienceによると、脊椎動物の中で最も寿命が短いのは海に住むハゼ科の魚であるEviota sigillataだとのこと。この魚は一生のうち3週間を稚魚として外洋で過ごし、その後1~2週間かけて岩礁で成熟し、成魚になってからは3週間半しか生きられません。そのため、Eviota sigillataの全生涯は長くても59日しかありません。



by Klaus Stiefel



脊椎動物を含めたあらゆる動物の中で最も短命となると難しい問いになりますが、有力な候補の1つはカゲロウの成虫です。カゲロウはまず、卵からかえってニンフと呼ばれる幼虫になると水中で成長します。その後、生活環の最終段階である亜成虫または成虫になると翅を発達させ、交尾を行います。



多くのカゲロウは翅がある状態で24時間未満しか生きられず、中でもDolania americanaという種は成虫の寿命が記録されている中で最も短命で、羽化してからの寿命がオスは1時間未満、メスはわずか5分間しかありません。成虫になってからの短命さとは対照的にニンフ時代は長く、この種のカゲロウは最長で2年間を川の底で過ごします。



カゲロウは一般的に、亜成虫の段階で水中から陸、そして空中へと移行し、その後成虫として繁殖しますが、どの段階でもまともに機能する口や消化器官を持たないため、羽化してからはニンフの時に蓄えたエネルギーだけで生きています。



インディアナ大学-パデュー大学コロンバス校(IUPUC)で水生昆虫の研究をしているルーク・ジャコバス氏はLive Scienceに、「かさばる消化器官がないので、メスは体内に卵を抱えるためのスペースがたくさんあります。私は、頭の中にも卵が入っているほど、卵でいっぱいの個体を見たこともあります。メス1匹につき1万個の卵を産むこともあり、このようにしてカゲロウは短い成虫としての寿命を効率的に使っているのです」と話しました。





どうしてそんなに生き急ぐのかと思ってしまう人もいるかもしれませんが、カゲロウの専門家であるジャコバス氏に言わせると、「なぜ長生きする必要があるのか?」という質問の方が適切だとのこと。「古代の化石のカゲロウを見ると、現代のカゲロウとほとんど同じです。彼らのシステムは彼らにとってとてもうまく機能しているのです」と、ジャコバス氏は語りました。



はかなくも、したたかなカゲロウの生き方に魅せられているのは、ジャコバス氏だけではありません。ユタバレー大学でカゲロウの進化を研究しているヒース・オグデン氏によると、カゲロウが最初に地球上に現れたのは今から約3億5000万年前だとのこと。



オグデン氏は、カゲロウが短命な生態を選んだ理由について「進化とは、機械いじりのように小さな改良や修繕を積み重ねるものです。カゲロウは進化の試行錯誤の中で、ニンフ時代に多くの時間を投資するのが素晴らしい戦略だということを発見したのでしょう。つまり、ニンフのうちに必要な栄養収集を済ませ、成虫になった後は飛んで交尾をし、卵を産むだけにした方がいいと決めたのです」と述べました。