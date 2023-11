Amazonが70億円超の支払いを音声認識アシスタント「Alexa」による特許侵害で命じられる

Amazonのスマートスピーカーである「Echo」と、これに搭載されている音声認識アシスタントの「Alexa」が、4件の特許を侵害しているとして4670万ドル(約70億円)の支払いを命じられました。 Alexa just cost Amazon another $46.7 million | Ars Technica https://arstechnica.com/gadgets/2023/11/alexa-just-cost-amazon-another-46-7-million/

2023年11月11日 19時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, ハードウェア, Posted by logu_ii

