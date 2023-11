2023年11月09日 10時55分 ゲーム

Steamでプレイ中のゲームを個別にフレンドから隠すプライベート機能が間もなく登場か



PCゲームプラットフォームのSteamには、保有しているゲームやプレイ中のゲームにおいて入手した実績やプレイ時間などの情報についての設定が「すべて公開」か「すべて非公開か」しかありませんでしたが、新しく、ゲームごとに情報を公開するかどうかを設定できるプライベート機能が開発されていることがわかりました。



記事作成時点でのSteamのプライバシーオプションは制限されています。Steamアカウントのプロフィールでは、「ゲームの詳細」(Steamアカウント内の全てのゲームのリスト、ウィッシュリストに追加したゲーム、実績、プレイ時間)「フレンドリスト」「インベントリ」(Steamトレーディングで受け取ったゲーム内アイテムおよび、収集したSteamトレーディングカード、余分なコピー、Steamギフトも含む)の3つを、「公開」「フレンドのみ」「非公開」に設定可能です。この公開設定によりユーザーはSteam上のフレンドが知ることができる内容をある程度制御することができますが、これは柔軟性に欠けるオプションであるとゲームメディアのPC Gamerは指摘しています。



そんなSteamにおけるプライバシーオプションが個々のゲームごとに利用できるようになることが、Steam関連の統計情報をまとめたデータベースSteamDBの作者であるPavel Djundik氏により発見されました。Steamユーザーは個々のゲームを「プライベート」に設定できるようになり、これによりユーザーは他のSteamユーザーやフレンドにプレイしていることを知られたくないゲームを隠すことが可能となります。



Steam is working on allowing you to mark a game as private and hide it from your friends. pic.twitter.com/ngb74mJzHN — Pavel Djundik (@thexpaw)



PC Gamerは「正直に言うと、Steamユーザーがこの機能を必要とする理由を推測するのは難しくありません。例えば、Destiny 2に3000時間を費やしたという事実は周囲に伏せておいた方がいいかもしれません。これが知られてしまえば、フレンドや医療従事者に懸念を与える可能すらあります」と記し、冗談めかしながらプライベートオプションの登場を歓迎しています。





また、PC GamerはValveがSteamで個々のゲームごとにプライベートオプションを設定できるようにする理由について、「Steamでハードコアなエロゲーが配信されているからでは?」と推測しています。Steam上でエロゲーを含むあらゆるカテゴリのゲームが配信されていることは素晴らしいことであるとしつつ、「だからといってそういった種類のゲームをプレイしていることを世界中、あるいはオンラインゲーム仲間に宣伝したいわけではありません」とPC Gamerは記しました。



PC Gamerのライターであるアンディ・チョーク氏は、「私の場合、SteamのライブラリにBOOBS BATTLEGROUNDというタイトルを保有していることを時々思い出して、『そうだ、これをどうにかしなければいけない』と考えることがあります。信じられないかもしれませんが、私は何年も前に仕事目的でこのゲームを入手したので、これについて言及することは気にしませんが、それを知らないSteamのフレンドに諸々の事情を説明することは面倒です」と記しています。





なお、Steamで個々のゲームの公開範囲を設定できるようになる新機能は、記事作成時点ではSteamクライアントのベータ版でも利用できません。また、実際この機能が正式版のSteamクライアントでリリースされることになるかも不明です。しかし、自身のプロフィールを外部に公開したまま、一部のゲーム情報のみ非公開にできることは「当然のことのように思える」とPC Gamerは記しました。