Adobe Stockでイスラエル・ハマス戦争のフェイク画像が販売されてしまう

Adobeのストックフォト販売サイト「Adob​​e Stock」で、イスラエル・ハマス戦争に関するAI製のフェイク画像が販売されていることが明らかになりました。 Adobe is selling fake AI images of war in Israel-Palestine https://www.crikey.com.au/2023/11/01/israel-gaza-adobe-artificial-intelligence-images-fake-news/ Adobe Stockで「 Israel Gaza 」などと検索すると、イスラエル・ハマス戦争関連の画像が大量に表示されます。以下画像は、「ハマスとイスラエルの戦争の現実」というタイトルとともに、空爆を想起させるようなシーンが映し出されているもの。なお、Adobe StockはAIで生成した画像の配布を許可しており、AI製画像には「AIによる生成」というタグを付けて他と区別できるようにしています。

2023年11月08日 11時30分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

