大規模言語モデルが「幻覚」を引き起こすリスクを客観的に検証できるオープンソースの評価モデルをVectaraがリリース

Vectaraは、企業における大規模言語モデルの真の力は「検索強化生成(RAG)」によってもたらされると主張しています。RAGは大規模言語モデルが持つ知識の内部表現を補うために、外部の知識ソースにAIを触れさせるもので、幻覚を軽減させる効果があるとのこと。 今回Vectaraが開発したHEMは、銀行の信用格付けが金融リスクを考慮する上で機能するように、大規模言語モデルの正確性や幻覚率を評価することが可能です。Vectaraは、OpenAIのGPTやMetaのLlamaなどといった大規模言語モデルの幻覚率を評価した結果がGitHubで公開しています。 GitHub - vectara/hallucination-leaderboard: Leaderboard Comparing LLM Performance at Producing Hallucinations when Summarizing Short Documents https://github.com/vectara/hallucination-leaderboard Vectaraによる評価では、1000件の短いドキュメントを大規模言語モデルに公開API経由で入力し、そのドキュメント内に書かれている内容のみを使ってそれぞれのドキュメントを要約するように指示したとのこと。そして、すべての大規模言語モデルが要約に成功した1000件中831件を対象に、要約の「正確性(Accuracy)」と、幻覚で要約が不正確になった「幻覚率(Hallucination Rate)」を算出しました。また、1000件のドキュメントのうちで要約した割合を「解答率(Answer Rate)」、要約した文章の単語数の平均を「要約の平均長(Average Summary Length)」でまとめています。 記事作成時点で最も幻覚を起こしにくかったのはOpenAIのGPT-4で、幻覚率は3.0%でした。一方、幻覚率が最も高かったのはGoogleのPalm-Chatで、27.2%でした。

・関連記事

1600以上のAPIを適切に呼び出してAIに付き物の「幻覚」を大幅に減らす言語モデル「Gorilla」が公開される - GIGAZINE



Googleが「大規模言語モデルに視覚を与える仕組み」について解説、メルカリと協力して作成したデモも公開 - GIGAZINE



「言語を一般化する人間のような能力を持つニューラルネットワーク」の登場によりAIに革新が起こる可能性 - GIGAZINE



ChatGPTが「個人についての不名誉で誤解を招く虚偽の説明」を生成したとしてアメリカ当局がOpenAIの調査を開始 - GIGAZINE



ChatGPTなどの対話型AIは「正解を探す検索エンジン」ではなく「単語の計算機」と考えるべきだという指摘 - GIGAZINE

2023年11月07日 16時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.