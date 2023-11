2023年11月07日 15時05分 ハードウェア

Snapdragon 8 Gen 3に匹敵するフラッグシップSoC「Dimensity 9300」をMediaTekが正式発表



チップメーカーのMediaTekがスマートフォン向けのフラッグシップSoC「Dimensity 9300」を正式発表しました。ベンチマークスコアからは、Qualcommの「Snapdragon 8 Gen 3」に匹敵する性能であることがうかがえます。



MediaTekのジョー・チェン社長はDimensity 9300について、「MediaTek史上最強のフラッグシップチップで、画期的なオールビッグコア設計により、フラッグシップスマートフォンの生のコンピューティング能力を大幅に向上させます。このユニークなアーキテクチャは、MediaTekのアップグレードされたオンチップAIプロセッシングユニットと組み合わせられ、開発者がエッジAIおよびハイブリッドAIコンピューティング機能で限界を押し上げるにつれ、生成AIアプリケーションの新時代をもたらします」と述べました。



チェン社長がAIについて言及したように、Dimensity 9300に統合されているAPUの790AIプロセッサは生成AIのパフォーマンスとエネルギー効率を大幅に向上させ、より高速かつ安全なエッジコンピューティングを実現するよう設計されているとのこと。





具体的には、前世代モデルと比較して消費電力を45%削減しつつ整数演算および浮動小数点演算の性能は2倍に向上。処理速度は8倍に高速化し、Stable Diffusionで1秒以内に画像を生成可能だとのこと。



また、MediaTekが開発した混同精度INT4量子化技術をNeuroPilotメモリハードウェア圧縮と組み合わせることで、メモリ帯域幅をより効率的に利用し、大規模AIモデルのメモリ要件を大幅に削減できます。



GPUにはArm Immortalis-G720を搭載したことで、モバイルゲーム体験を大幅に強化しています。前モデル・Dimensity 9200と比較して同レベルの消費電力でGPUパフォーマンスは約46%向上しており、また、前モデルと同パフォーマンスであれば消費電力は40%削減しているとのこと。これによって、バッテリー寿命を犠牲にすることなく、大幅なパフォーマンス向上を実現しているとのこと。



さらに、低電力AI-ISPと最大4K解像度・60fpsの常時HDRを組み合わせることで、写真撮影と動画撮影も改善。プロ品質のボケを強化するリアルタイム追跡ボケを備えた30fpsの4Kシネマティックモードや、4KのAIノイズリダクション、RAW写真と動画のAI処理もサポートしています。



競合するSoCとしてはQualcommのSnapdragon 8 Gen 3が挙げられますが、ベンチマークのスコアから、ほぼ同等の性能であることが示されています。



Dimensity 9300を搭載したデバイスは2023年の年末以降に市場に投入される見通しとなっています。