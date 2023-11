Apple Watchの衝突事故検出機能が命の危機を救う

・関連記事

Apple Watchが2度の警告で医師も見抜けなかった男性の命の危機を発見する - GIGAZINE



Apple Watchの転倒検出機能が心臓発作を起こした女性の命の危機を救う - GIGAZINE



Apple Watchが睡眠中の肺血栓を警告し着用者の命の危機を救う - GIGAZINE



Apple Watchが「心臓発作に気づかず過ごしていた女性」の命の危機を救う - GIGAZINE



Apple Watchはさまざまな方法でユーザーを命の危機から救っている - GIGAZINE



Apple Watchの転倒検出機能により命の危機を救われる事例が再び報告される - GIGAZINE



10代のスポーツ少年もApple Watchにより命の危機から救われる - GIGAZINE



2023年11月05日 14時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.