AIで「聖書」を検索し要約できるウェブサービス「Biblos: Exploration Tool」

キリスト教やユダヤ教などの教典である 聖書 には、「 創世記 」や「 マタイによる福音書 」「 ヨハネの黙示録 」など、数多くの書が存在します。そのため、聖書の中からあるトピックや文章だけを抜き出して読み解くことは困難です。「 Biblos: Exploration Tool 」は、ユーザーが入力したキーワードなどをもとに、AIがその部分を含む聖書の一節を抜き出して、要約してくれるウェブサービスです。 Biblos: Exploration Tool https://biblos.app/ Biblos: Exploration Toolのトップページがこんな感じ。すでに例として「What did Jesus say about eternal life?(イエスは永遠の命について何とおっしゃいましたか?)」と入力されており、下部には「 ヨハネによる福音書 」の17章や6章などからピックアップした検索結果が表示されています。

2023年11月05日 19時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1r_ut

